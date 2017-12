Gonzaga – De Pai pra Filho

(Brasil, 2012.) Dir. de Breno Silveira, com Chambinho Do Acordeon, Adélio Lima, Júlio Andrade, Nanda Costa, Sílvia Buarque, Cláudio Jaborandy.

Mesmo que, em termos de bilheteria, Gonzaga não tenha repetido o fenômeno 2 Filhos de Francisco, o longa de Breno Silveira possui as melhores qualidades do diretor. Brasilidade, amor pela música, conflitos familiares. A biografia do lendário rei do baião mostra como Luiz Gonzaga saiu do interiorzão para ser um grande nome da cultura popular brasileira. Mas é na segunda metade que o filme cresce, quando passa a expor os conflitos entre Gonzaga e Gonzaguinha, pai e filho. Se todo o elenco é muito bom, Júlio Andrade excede ao reproduzir na tela a insatisfação e a angústia que fizeram de Gonzaguinha um dos artistas seminais da MPB numa fase de resistência. A reaproximação entre pai e filho é emocionante e Nanda Costa – ela! – é aquele espanto de sempre. Talento + beleza como só Nanda possui.

TNT, 17H25. Reprise, Colorido, 120 min.

