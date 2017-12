Rapsódia em Agosto

Rhapsody In August. (Japão, 1991.) Dir. de Akira Kurosawa, com Sachiko Murase, Ricard Gere, Hisashi Igawa, Narumi Kayashima.

Em 1990, Federico Fellini realizou seu último longa, mas só os fãs de carteirinha do diretor italiano apreciam incondicionalmente A Voz da Lua. Um ano antes, Akira Kurosawa também havia feito o que virou seu penúltimo filme. Uma avó e seus netos, entre eles Richard Gere, como nipo-americano. Em Nagasaki, ela lembra o horror da bomba H. Vale (re)ver e comparar com Hiroshima, Meu Amor, em cartaz nos cinemas. A família visita o monumento às vítimas da bomba. Cumprem o ritual de lançar água sobre o concreto (veja por quê). E, numa cena memorável, ficam todos em silêncio, na varanda (ouvindo a voz da Lua?). Kurosawa foi muito criticado, mas, acredite, é um grande filme. E a avó... Sachiko Murase é inesquecível. Morreu em 1993 e, além de Kurosawa, foi atriz de Kenji Mizoguchi e Yoshishige Yoshida.

Telecine Cult, 13H15. Reprise Colorido, 98 min.

O Bebê de Rosemary

Rosemary’s Baby. (Eua, 1968.) Dir. de Roman Polanski, com Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon, Ralph Bellamy

O clássico de Polanski adaptado de Ira Levin, A Semente do Mal. Mia Farrow gera o bebê do diabo. Ao descobrir, o que ela faz? Um grande filme sobre o choque instinto vs cultura repressora.

TCM 0 H. Reprise, Colorido, 136 min.

O Bandido da Luz Vermelha

(Brasil, 1968.) Dir. de Rogério Sganzerla, Com Paulo Villaça. Helena Ignez, Sérgio Hingst, Pagano Sobrinho.

Um clássico do cinema marginal, ou seja, nada a ver com uma narrativa tradicional. O bandido e sua amante, Janete Jane, viraram ícones de transgressão.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, P&B, 92 min.

Streaming

SÉRIE

The Get Down

Ótima série original da Netflix, acompanha jovens do South Bronx, nos Estados Unidos, que tentam criar uma nova expressão na música. Tem boa história e boas atuações.

NETFLIX, 2016, 50 min.

DOCUMENTÁRIO

A Imagem que Falta

Indicado na categoria de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar de 2014, este documentário conta, de forma original, eventos que ocorreram durante a ditadura no Camboja.

HBO GO, 2013, 96 min.

COMÉDIA

Numa Fria

Com ares de Fargo, este filme acompanha um agente de seguros que tenta melhorar na vida, mas acaba se envolvendo em uma difícil situação. Diverte.

Prime Video, 2012, 93 min.

Matheus Mans

DVD

MA MA

Penélope Cruz interpreta e produz a história da professora que descobre estar com câncer de mama. Magda – é seu nome – extirpa o seio, a doença volta, dá metástase e, no processo, ela engravida. Prepare-se – o diretor Medem e Penélope acertam o tom e o filme emociona.

Crianças

INFANTIL

As Férias do Menino Nicolau

Muda o ator – Matheo Boissellier –, mas permanece a essência do personagem das tiras de René Goscinny. Começam as férias e Nicolau apronta na praia.

HBO FAMILY 15H15. Colorido, 97 min.