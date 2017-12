Crepúsculo dos Deuses

Sunset Boulevard. (Eua, 1950.) Dir. de Billy Wilder, com Gloria Swanson, William Holden, Erich Von Stroheim.

Clássico sobre os bastidores de Hollywood que você pode ver na TV paga ou no Cinesesc – a versão restaurada passa às 21h30 no Festival Melhores Filmes. Norma Desmond, estrela do cinema mudo, contrata roteirista, que vira seu gigolô, para o que pretende ser um retorno triunfal. Em 1950, causou espanto o fato de o filme ser narrado por um cadáver boiando numa piscina, mas isso hoje faz parte do culto a Sunset Boulevard. Há uma rua com esse nome em Hollywood, mas o bulevar do entardecer indica, metaforicamente, o ocaso de Norma. Aquele foi também o ano de A Malvada, de Joseph. L. Mankiewicz, que venceu os Oscars de filme e direção. Crepúsculo ganhou roteiro, direção de arte e trilha. Nenhum dos dois ganhou melhor atriz. Glória, aqui, e Bette Davis, em A Malvada, são extraordinárias, mas nunca ninguém reclamou que Judy Holiday tenha vencido, por Nascida Ontem.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Telecine Cult, 19H50. Reprise, P&B, 110 min.

VEJA TAMBÉM

Amor em Sampa

(Brasil, 2016.) Dir. de Carlos Alberto Riccelli E Kim Riccelli, com Bruna Lombardi, Rodrigo Lombardi, Du Moscovis.

Tem amigos que brincam com Bruna dizendo que ela esqueceu uma cópia do roteiro num táxi em Los Angeles. Fala de amor, é musical e tem uma cena idêntica em La La Land.

Canal Brasil, 20 H. Reprise, Colorido, 113 min.

Pulp Fiction – Tempo de Violência

Pulp Fiction. (Eua, 1994.) Dir. de Quentin Tarantino, com John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman.

Dois assassinos de aluguel costuram diferentes histórias por meio de diálogos filosóficos e muita violência. Palma de Ouro em Cannes.

PARAMOUNT, 22H. Reprise, Colorido., 154 min.

Veja programação da TV aberta

Veja programação da TV fechada

Streaming

COMÉDIA

Apostando Tudo

Após perder US$ 50 mil, Eddie começa a reconstruir sua vida. Um acontecimento inesperado, porém, faz com que ele reveja suas escolhas.

NETFLIX, 2017, 88 min.

DRAMA

O dia depois de amanhã

A Terra está sendo destruída por conta do aquecimento global. Um pai, no entanto, acredita que seu filho ainda está vivo e parte em sua busca. Ótimo para passar o tempo.

NETFLIX, 2004, 124 min.

ANIMAÇÃO

Selvagem

Com ares de Madagascar, essa divertida animação acompanha a saga de cinco animais do Zoológico de Nova York que tentam resgatar um leão levado por engano para a África.

Telecine Play, 2006, 82 min.

Matheus Mans

DVD

DE LONGE TE OBSERVO

Vencedor do Leão de Ouro em Veneza, o longa do venezuelano Viga conta a história de homem solitário que caça garotos pela cidade e se envolve com jovem que tem problemas com a polícia. Homossexualidade, marginalidade, violência, ternura. Forte, mas pede público adulto.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Bom Dinossauro

E se a Terra não tivesse sido atingida por um asteroide e humanos e dinos coexistissem? O bom dino e o menino unem-se para encontrar o caminho de casa. Bem bom.

Telecine Pipoca, 12H15. Colorido, 101 min.