Professora sem Classe

Bad Teacher. (Eua, 2011.) Dir. de Jake Kasdan , com Cameron Diaz, Justin Timberlake, Jason Segel.

Um site dos EUA listou os atores e atrizes que fazem os piores filmes. Rob Schneider, Adam Sandler, etc., mas na lista delas lá estava... Quem? Cameron Diaz! O tal site devia estar querendo causar. O canal Sony promove neste sábado uma programação especial dedicada a Cameron, com quatro títulos. Começa com O Casamento do Meu Melhor Amigo, às 19h, e prossegue com a Professora, às 21 h, e depois com As Panteras e As Panteras Detonando, às 23 h e 1 h (madrugada). Difícil será dizer em qual deles Cameron está mais linda, mas se for para (re)ver apenas um que seja Professora. A sociedade norte-americana tem a fama de ser puritana. Esqueceram-se de avisar o diretor Jake Kasdan, filho de Lawrence Kasdan. Seu filme tem os diálogos mais ‘safas’ de Hollywood. Puro duplo sentido. Na escola (da vida), Cameron dá em cima de Justin Timberlake. Hilário.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SONY, 21 H. Reprise, Colorido, 92 min.

VEJA TAMBÉM

Ensaio Sobre a Cegueira

Blindness. (Canadá/Brasil/Japão, 2008.) Dir. de Fernando Meirelles, com Julianne Moore, Mark Ruffalo, Danny Glover.

O livro de José Saramago era o que o diretor Meirelles queria adaptar em 2002, mas fez Cidade de Deus, baseado em Paulo Lins. Eis o projeto sonhado. Defensável, mas não apaixonante.

Canal Brasil, 15H20. Reprise, Colorido, 121 min.

Quem Matou Pixote?

(Brasil, 1996.) Dir. de José Joffily, com Cassiano Carneiro, Joana Fomm, Tuca Andrada, Roberto Bomtempo.

A trajetória do garoto Fernando Ramos das Silva, que foi o Pixote de Hector Babenco e morreu como bandido, caçado pela polícia. Melhor filme, ator, atriz, roteiro em Gramado.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 93 min.

Veja programação da TV aberta

Veja programação da TV fechada

Streaming

ANIMAÇÃO

Anastasia

Com dublagem de Meg Ryan e John Cusack, Anastasia conta a história de uma garota órfã que nem imagina que é a filha desaparecida do último czar russo.

NETFLIX, 1997, 94 min.

POLICIAL

Sangue no Gelo

Nicolas Cage tenta encontrar provas de que John Cusack é um serial killer que violenta e mata mulheres há 13 anos. Ótimo para passar o tempo.

Telecine Play, 2013, 103 min.

DRAMA

Animais Noturnos

Amy Adams recebe um manuscrito de seu ex-marido, com uma história violenta e devastadora. Com o tempo, ela começa a ter novas opiniões sobre o seu passado.

ITUNES, 2016, 116 min.

Matheus Mans

DVD

BRUCE LEE – O MESTRE DO KUNG FU

Bruce Lee morreu em 1973, aos 33 anos, no auge da fama. Foi o homem que popularizou no Ocidente as artes marciais, especialmente o kung fu. O box com cinco DVDs traz filmes, extras, curiosidades. Mas o bom – mesmo! – para o colecionador é a coreografia de luta do astro.

INFANTIL

Robo-Dog

O que você imagina – o cãozinho morre, o filho fica inconsolável e papai o ressuscita com uma bateria. Entra em cena o vilão e o cão dá uma de RoboCop. É melhor do que parece.

Telecine Fun, 13H20. Colorido, 90 min.