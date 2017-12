Jurassic Park – Parque dos Dinossauros

Jurassic Park. (Eua, 1993.) Dir. de Steven Spielberg, com Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough.

Spielberg não é só um grande diretor como também é um dos mais desconcertantes. No mesmo ano é capaz de fazer um filme como A Lista de Schindler, que lhe valeu o primeiro Oscar, e outro como a adaptação do best-seller de Michael Crichton. Bilionário constrói parque temático com animais antediluvianos, reconstituindo dinos a partir de seu DNA. Mas algo dá errado – sempre! – e os dinossauros escapam ao controle, iniciando escalada de destruição. Nunca houve nada parecido, os dinos parecem de verdade, a ação é boa, o suspense, eletrizante. Naturalmente que se você parar para pensar... Mas por que faria isso? Às 22 h, a emissora apresenta o recomeço – Jurassic World, O Mundo dos Dinossauros, de Colin Trevorrow, com Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, que consegue ser, acredite!, melhor ainda.

Telecine Action, 19H40. Reprise, Colorido, 126 min.

VEJA TAMBÉM

Caminhando nas Nuvens

A Walk In The Clouds. (Eua, 1995.) Dir. de Alfonso Arau, com Keanu Reeves, Aitana Sanchez-Guijón, Anthony Quinn.

Romance à moda antiga. Keanu assume o filho de Aitana para evitar que o pai a expulse de casa. O remake do italiano Quattro Passi Fra le Nuvole tem um encanto todo especial.

Telecine Touch, 11H25. Reprise, Colorido, 103 min.

El Dorado

Eldorado. (Eua, 1967.) Dir. de Howard Hawks, com John Wayne, Robert Mitchum, James Caan, Michele Carey, Charlene Holt, Arthur Hunnicutt.

Na sequência de Onde Começa o Inferno, John Wayne reúne bando de ineptos para garantir a segurança de cadeia. Um western maravilhoso.

Telecine Cult, 12H10. Reprise, Colorido, 126 min.

Veja programação da TV aberta

Veja programação da TV fechada

STREAMING

SÉRIE

Chicago Justice

Do mesmo criador de Chicago Fire, a série Chicago Justice acompanha a rotina de uma equipe de promotores e investigadores que enfrentam o mundo da política.

Universal Play, 2017, 50 min.

ANIMAÇÃO

Hora de Aventura

Com um humor peculiar, esta série de animação do Cartoon Network acompanha Finn e Jake na Terra de Ooo, onde buscam combater o malvado Rei de Gelo.

NETFLIX, 2010, 11 min.

DRAMA

Casa Grande

Ótimo filme brasileiro, acompanha a história de um adolescente carioca que vê a fortuna de sua família começar a desmoronar.

Telecine Play, 2014, 112 min.

Matheus Mans

DVD

MEU JANTAR COM ANDRÉ

Sai para colecionadores, no selo Obra-Prima, o penúltimo longa do francês Malle, que morreu em 1994. Andre Gregory e Wallace Shawn, amigos do diretor, encontram-se para jantar. Conversam sobre vida, teatro. É uma experiência única. E ali está a semente de Tio Vânia em Nova York.

Crianças

INFANTIL

Kung Fu Panda 3

No terceiro filme da série, Po enfrenta dois desafios, e um deles é sobrenatural. O outro, mais trivial, é formar grupo para derrotar os vilões que ameaçam a paz de seu vilarejo.

Telecine Pipoca, 15 H. Colorido, 96 min.