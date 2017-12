As 1001 Noites de Pasolini

Il Fiore Delle Mille E Una Notte. (Itália, 1974.) Dir. de Pier Paolo Pasolini, com Elisabetta Vito Genovese, Ines Pellegrini, Ninetto Davoli, Sergio Citt.

No começo dos anos 1970, Pasolini confessava-se cansado de refletir o mundo burguês, mesmo que fosse por meio da tragédia grega. Em busca de renovação, voltou-se para o mundo popular – a trilogia da vida, com adaptações de Boccaccio (Decameron), Chaucer (Os Contos de Canterbury) e As 1001 Noites. Na fábula pasoliniana, o príncipe Mur El-Din procura sua amante, a escrava Zumurrud, mas ela foi sequestrada. A busca o leva aos mais distantes sítios, e ele testemunha histórias engraçadas, surpreendentes, eróticas. Lindamente fotografado, o filme de alguma forma influenciou a versão recente do português Miguel Gomes. Pasolini voltou à crítica do mundo burguês, fez Saló ou Os 120 Dias de Sodoma, alertando sobre o risco do neofascismo, e foi assassinado, num episódio até hoje controverso.

Canal Brasil, 2H35. Reprise, Colorido, 86 min.

Cristina Quer Casar

(Brasil, 2003.) Dir. De Luiz Villaça, Com Denise Fraga, Fábio Assunção, Marco Ricca, Júlia Lemmertz.

Cristina recorre a uma agência de casamentos, mas quem se interessa por ela é o casamenteiro. Um papel sob medida para Denise Fraga, e ela foi melhor atriz em Gramado e Miami.

Canal Brasil, 15H40. Colorido, Reprise, 119 min.

Bellini e o Demônio

(Brasil, 2010.) Dir. de Marcelo Galvão, com Fábio Assunção, Rosane Mulholand, Carol Abbras, Marília Gabriela.

Bellini, o detetive criado por Tony Bellotto, procura livro perdido e se envolve com rituais satânicos. E no elenco, como em ‘Cristina’, Fábio Assunção.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 120 min.

Streaming

DRAMA

Complicações do Amor

Um casal está passando por problemas no relacionamento e decide viajar. No caminho, porém, coisas estranhas começam a acontecer. Misturando romance e ficção científica, o filme surpreende.

NETFLIX, 2014, 91 min.

ANIMAÇÃO

Mulan

Clássico da Disney, conta a história de uma jovem que toma o lugar de seu pai em uma guerra para defender a China.

Telecine Play, 1998, 85 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

A Chegada

Naves extraterrestres chegam à Terra e Amy Adams, renomada linguista, fica responsável por toda a comunicação com as criaturas. Emociona e tem um final inesperado.

ITUNES, 2016, 116 min.

DVD

CINEMA FRANCÊS

Admiradores de Truffaut consideram A Mulher do Lado, com Gerard Depardieu e Fanny Ardant, um de seus melhores filmes. Há controvérsia. Com compensação, A Cerimônia, com Isabelle Huppert e Sandrine Bonnaire, é um grande (Claude) Chabrol.

INFANTIL

Nem Que a Vaca Tussa

Com medo de que a fazenda em que vivem vá para o pau – e eles sejam enviados para o matadouro –, animais resolvem caçar perigoso bandido, atrás da recompensa.

Telecine Fun, 18H30. Colorido, 76 min.