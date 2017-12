Filme

O Grupo

The Group. (Eua, 1966.) Dir. de Disney Lumet, com Candice Bergen, Joan Hackett, Elizabeth Hartmann, Shirley Knight, Joanna Pettet, Jessica Walter.

Lumet pertencia à primeira turma que a TV cedeu a Hollywood, na segunda metade dos anos 1950. Em meio a uma atividade irregular, fazia filmes fortes como 12 Homens e Uma Sentença, Limite de Segurança e O Homem do Prego. E aí veio a adaptação do romance de Mary McCarthy sobre um grupo de oito garotas que frequentam a exclusiva Universidade Vassar. A autora, luminar da esquerda norte-americana da época – trotskista por convicção –, foi das primeiras a discutir a nova mulher em busca de afirmação no mundo. Muitas das atrizes estavam estreando, a começar por Candice Bergen, que depois fez bela carreira. Mas você não vai esquecer Shirley Kinight nem Joan Hackett. Essa última, a melhor de todas, morreu no começo dos anos 1980, de câncer. Seus poucos papéis criaram um culto para ela.

Telecine Cult 19H10. Reprise, Colorido. 150 min.

2 Coelhos

(Brasil, 2012.) Dir. de Afonso Poyart, com Fernando Alves Pinto, Caco Ciocler, Alessandra Negrini.

Um filme brasileiro de ação diferente de todos os outros. Além da técnica, tem a história – Fernando Alves Pinto sobrevive a acidade e parte para a vingança. Contra quem?

Canal Brasil 22 H. Reprise. Colorido, 108 min.

A Marca da Maldade

A Touch Of Evil. (Eua, 1958.) Dir. E Interpretação de Orson Welles, com Charlton Heston E Janet Leigh.

Corrupção e violência na fronteira mexicana. O plano-sequência do início é um marco técnico e estético na história do cinema. E ainda tem a trilha de rock latino.

Telecine Cult 22 H. Reprise, P&B, 108 min.

Streaming

DRAMA

Brooklin

Uma jovem irlandesa resolve tentar a sorte nos Estados Unidos, onde arranja um emprego e um novo amor. No entanto, sua vida fica dividida entre os dois países.

Google Play, 2015, 111 min.

SUSPENSE

A Última Casa da Rua

Jennifer Lawrence é assombrada pelos acontecimentos de uma casa vizinha à sua. A história é mediana, mas faz qualquer um roer as unhas.

NETFLIX, 2012, 100 min.

DRAMA

As Confissões

Um monge é convidado para fazer parte de um encontro de líderes mundiais. Lá, ele ouve a estranha confissão do diretor do Fundo Monetário Internacional.

ITUNES, 2016, 107 min.

Matheus Mans

DVD

MINHA VIDA DE ABOBRINHA

Indicada para o Oscar de filme estrangeiro pela Suíça, a animação de Claude Barras foi recusada, mas ficou entre as finalistas ao prêmio de animação. Usa a técnica de stop-motion para contar a história de menino que precisa se adaptar à vida do orfanato.

CRIANÇAS

INFANTIL

Riquinho

Após o sucesso de Esqueceram de Mim, Hollywood elegeu Macaulay Culkin o astro mirim da vez. Entre seus muitos papéis, num período curto, ele foi o menino mais rico do mundo.

MAX UP 9H35. Reprise, Colorido, 96 min.