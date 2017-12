Filmes

Um Loira em Minha Vida

The Marryng Man. (Eua, 1991.) Dir. de Jerry Rees, com Kim Basinger, Alec Baldwin, Elisabeth Shue.

O homem casadoiro do título é Alec Baldwin, que, quando o filme começa, está para se casar com a herdeira Elisabeth Shue. Mas, na despedida de solteiro, em Vegas, ele conhece a sexy cantora Kim Basinger e, a partir daí, a vida dos dois vira um tobogã de emoções. Casam-se e descasam muitas vezes – quatro, exatamente. O filme tem certa graça e Kim, que receberia o Oscar de coadjuvante por Los Angeles – Cidade Proibida, de Curtis Hanson, dali a sete anos, é um deslumbramento para os olhos. É curioso como a vida imita a ficção. Kim e Baldwin tiveram idas e vindas na relação até o divórcio tumultuado, em 2002, quando ela revelou que apanhava do bonitão. A carreira de ambos entrou em parafuso, mas ele, graças a Tina Fey, renasceu e faz sucesso, atualmente, dando a voz, no original, ao bebê mandão de O Poderoso Chefinho, em cartaz nos cinemas.

Telecine Cult, 16 h. Reprise, colorido, 116 min.

Amores Imperfeitos

(Brasil, 2013.) Dir. de Márcio De Lemos, com Estela Nunes, Felipe Kannenberg.

Um filme brasileiro que passou despercebido – qual é a novidade? Casal que se amou no passado reencontra-se, e a vida seguiu para ambos. Interessante como análise de sentimentos.

C. Brasil, 14h45. Reprise, colorido, 100 min.

O Fugitivo

The Fugitive. (Eua, 1993.) Dir. de Andrew Davis, com Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Ward, Julianne Moore.

O popular filme da série de TV dos anos 1960. Médico acusado de crime tenta provar sua inocência. Boa ação, Oscar de coadjuvante para Tommy Lee Jones.

TCM, 22 h. Reprise, colorido, 127 min.

Streaming

DOCUMENTÁRIO

Eu Não Sou Seu Negro

Narrado pelo ator Samuel L. Jackson, Eu Não Sou Seu Negro faz uma reflexão sobre como é ser negro nos Estados Unidos, unindo histórias de ativistas e lutas históricas por justiça.

Itunes, 2016, 95 min.

ANIMAÇÃO

A Casa Monstro

Clássico esquecido, este divertido filme mostra três amigos que descobrem a verdade sobre uma assustadora casa abandonada na vizinhança.

Netflix, 2006, 90 min.

DRAMA

O Conto dos Contos

Recria, de maneira original, contos fantásticos que mostram os desafios na vida de três reis, que lidam com a magia. Tem um belíssimo visual e boas atuações.

TelecinePlay, 2016, 134 min.

Matheus Mans

DVD

O ROUBO DA TAÇA

Brasil, 2016. Dir. de Caito Ortiz. Paris Filmes. R$ 39,90

Famoso pelo programa Larica Total, no Canal Brasil, Paulo Tiefenthaler ganhou o prêmio de melhor ator em Gramado por essa comédia inspirada no roubo da Taça Jules Rimet. O curioso é que a rivalidade entre Brasil e Argentina inspira a comédia La Vingança, nos cinemas.

Crianças

INFANTIL

Zoom – Academia de Super-Heróis

Desiludido, o Capitão Zoom está desistindo de lutar pelo bem no mundo, mas aí arranja novo emprego na academia de super-heróis do título.

HBO Family, 15h30. Colorido., 93 min.