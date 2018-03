Filmes

Os Matadores

(Brasil, 1997.) Dir. De Beto Brant, Com Chico Diaz, Murilo Benício, Maria Padilha, Stênio Garcia, Wolney De Assis.

Beto Brant fez depois desse filmes que obtiveram muita repercussão – O Invasor, Cão Sem Dono. Não é uma simples questão de gosto, mas está para estrear seu melhor filme – o documentário Pitanga, uma celebração da arte do encontro em torno do ator Antônio Pitanga, pai de Camila Pitanga, que codirige com Beto. Pois bem – até a estreia de Pitanga, no dia 6, o melhor filme do diretor segue sendo essa experiência em solo, do começo de sua carreira. Os Matadores completa 20 anos em 2017. Conta a história de dois pistoleiros de aluguel na fronteira paraguaia. Ambos estão de tocaia, para cumprir uma encomenda – matar o homem que violou o código de convivência da região. Mas as coisas se complicam. Há uma mulher, uma traição... Beto, trabalhando sobre uma história de Marçal Aquino, acerta o tom. E o elenco... Não tem ninguém que valha 9,5. É todo mundo 10.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, colorido, 90 min.

Fugindo do Inferno

The Great Escape. (Eua, 1963.) Dir. de John Sturges, com Steve Mcqueen, James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson, James Coburn.

O clássico definitivo dos filmes de fuga de prisioneiros na 2.ª Grande Guerra. McQueen, no lombo daquela moto, é uma figura imortal.

Telecine Cult, 12H45. Reprise, colorido, 168 min.

Campo dos Sonhos

Field Of Dreams. (Eua, 1989.) Dir. de Phil Alden Robinson, com Kevin Costner, Amy Madigan, James Earl Jones, Ray Liotta.

Kevin Costner, no auge, ouve aquela voz – “Se você construir, ele virá.” Quem virá? Kevin, Ray Liotta, um belo sonho de cinema.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido, 106 min.

Streaming

ÉPICO

Spartacus

Com direção de Stanley Kubrick, Spartacus retrata o surgimento de um exército de escravos liderado por Espártaco, um ex-gladiador que ameaça a soberania de Roma. Indispensável.

NETFLIX, 1960, 196 min.

AÇÃO

As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras

Na continuação da saga das tartarugas mutantes, os seres precisam impedir que o Clã do Pé liberte seu líder, o Destruidor.

Telecine Play, 2016, 108 min.

AÇÃO

Jack Reacher: Sem Retorno

Tom Cruise tenta acabar com uma conspiração que quer acusar sua colega Susan Turner de traição.

LOOKE, 2016, 118 min.

Matheus Mans

DVD

UM NAMORADO PARA MINHA MULHER

Júlia Rezende dirige a versão brasileira de um êxito argentino. Caco Ciocler acha que Ingrid Guimarães quer terminar com ele e resolve facilitar. Contrata um cara para conquistá-la. Domingos Montagner enriquece o personagem com sua experiência de circo. Era um grande cara.

Crianças

INFANTO-JUVENIL

Ender’s Game – O Jogo do Exterminador

Baseado num livro de 1977, o filme conta a história de garoto treinado para enfrentar alienígena num jogo do qual depende a vida na Terra.

HBO Family, 16H13. Colorido, 114 min.