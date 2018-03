Filmes

O Conto dos Contos

Tale Of Tales. (Itália, 2015.) Dir. de Matteo Garrone, com Salma Hayek, John C. Reilly, Vincent Cassel, Toby Jones.

Duas vezes premiado em Cannes por filmes realistas como Gomorra e Reality – A Grande Ilusão, o italiano Garrone muda o tom e propõe aqui uma adaptação de contos de Giambattista Basile, escritor barroco que viveu no século 17. São fábulas fantasiosas e sangrentas sobre rainha que precisa comer o coração de um monstro para engravidar, um rei que se apaixona por mulher misteriosa (e a revelação da identidade dela é um choque) e outro rei cujo sangue alimenta uma mosca que não para de crescer. A crítica não gostou muito, até porque o alto custo obrigou o cineasta a uma coprodução internacional, falada em inglês, mas o visual é suntuoso e vale lembrar que a abertura de Reality, com aquela carruagem, já tinha algo de irreal, ou fantástico, prenunciando esses contos. Garrone ganhou o Oscar italiano, o Prêmio David di Donatello, de melhor diretor.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 134 min.

Cassino

Casino. (Eua, 1995.) Dir. de Martin Scorsese, com Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci, James Woods.

Scorsese já ia ladeira abaixo com essa (quase) sequência de Os Bons Companheiros, em que De Niro vai dirigir cassino em Las Vegas, mas a mulher e o amigo acabam com ele.

TCM ,22 H. REPRISE, Colorido, 182 min.

Frankie e Johnny

Frankie And Johnny. (Eua, 1991.) Dir. de Garry Marshall, com Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Hector Elizondo.

A irresistível história de amor do chapeiro com a garçonete de uma lanchonete. E com direito a Clair de Lune na trilha – um verdadeiro regalo para os românticos.

Paramount, 1H10. Reprise, Colorido, 118 min.

Streaming

DRAMA

Sentimentos que Curam

Cameron é um pai que sofre de transtorno bipolar e quer reconquistar sua ex-esposa Zoe e as filhas. Emociona do começo ao fim.

TELECINE PLAY, 2014, 86 min.

AÇÃO

À Beira do Abismo

Um ex-policial resolve se matar pulando de um prédio, enquanto a polícia tenta fazer com que ele desista da decisão. No meio do processo, porém, uma policial psicóloga percebe que há muito mais por trás da história.

NETFLIX, 2012, 102 min.

DRAMA

Cidade de Deus

Clássico do cinema brasileiro, Cidade de Deus acompanha a rotina e as transformações das pessoas em uma favela brasileira.

ITUNES, 2002, 129 min.

Matheus Mans

DVD

ANJOS DA NOITE 5 – GUERRAS DE SANGUE

No primeiro filme da franquia dirigido por uma mulher – Anna Foerster –, Kate Beckinsale continua espetacular como Selene, a vampira sempre no centro dos embates entre lobisomens e o seu povo, que a traiu. Também com Theo James. Violento, estilizado e chique.

Crianças

INFANTIL

Tartarugas Ninja 2 – Foras das Sombras

Donatello, Leonardo, Michelangelo e Rafael ganham ajuda de amigos humanos para enfrentar alienígena que ameaça destruir Nova York.

Telecine Pipoca, 18H. Colorido, 112 min.