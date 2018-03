Filmes

Ou Tudo ou Nada

The Full Monty. (Inglaterra, 1997.) Dir. de Peter Cattaneo, com Robert Carlyle, Mark Addy, Tom Wilkinson, Steve Huison, Hugo Speer.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sheffield já foi a cidade do aço, na Inglaterra. Mas, no pós-Margaret Thatcher, com a economia em reorganização, o desemprego torna-se a dura realidade de muitos. Demitidos, os amigos desse filme tentam dar a volta por cima. Nenhum deles é exatamente um modelo de beleza masculina. E nem são jovens. Mas criam um espetáculo em que dançam e... Tiram a roupa! Strippers! Claro que, para isso, precisam vencer as próprias inibições e a resistência das famílias. Um ano antes, Robert Carlyle havia feito Trainspotting, o original de Danny Boyle. E agora, com T2 Trainspotting nos cinemas, Ou Tudo ou Nada volta na TV paga. Há 20 anos esses filmes fizeram história no cinema britânico. Um violento, outro doce amargo. Merecem revisão. Os atores garantem a humanidade de seus personagens.

Telecine Cult, 11H40. Reprise, Colorido, 95 min.

VEJA TAMBÉM

Wolverine – Imortal

Wolverine – Immortal. (EUA, 1986.) Dir. de James Mangold, com Hugh Jackman, Patrick Stewart, Tao Okamoto.

Logan em crise tem a chance de redenção durante aventura no Japão. Mas, cuidado!, pode ser cilada. O diretor de Logan, em cartaz nos cinemas, gosta de colocar o X-Man à prova.

Telecine Action, 17H40. Reprise, Colorido, 136 min.

A Múmia

The Mummy. (EUA, 1932.) Dir. de Karl Freund, com Boris Karloff, Zita Johann.

A primeira Múmia, um clássico de horror, com Boris Karloff provocando estragos, de volta à vida. Imperdível agora que até Tom Cruise está fazendo sua versão da história.

Telecine Action, 22 H. Reprise, P&B, 72 min.

Veja programação da TV aberta

Veja programação da TV fechada

Streaming

AÇÃO

Django Livre

O escravo liberto Django ajuda um caçador de recompensas alemão a encontrar uma dupla de criminosos. Após o fim do trabalho, porém, os dois continuam juntos para libertar a mulher de Django da escravidão.

Megapix, 2012, 165 min.

TERROR

O Homem nas Trevas

Um grupo de amigos criminosos resolve assaltar a casa de um homem cego. No entanto, eles são surpreendidos durante o assalto. De tirar o fôlego.

Google Play, 2016, 88 min.

DRAMA

Conexão Escobar

Bryan Cranston é um agente secreto que tenta derrubar o financiamento de cartéis de drogas na Colômbia.

Looke, 2016, 127 min.

Matheus Mans

DVD

MINHA MÃE É UMA PEÇA 2

Brasil, 2017. Dir. de César Rodrigues. Paris Filmes.

Paulo Gustavo é um fenômeno. E consegue se superar. O primeiro da série foi o filme brasileiro mais visto de 2013, com mais de 4 milhões de espectadores. O 2 fez o dobro. Os novos problemas de Dona Hermínia – o filho gay vira bi, e a irmã e ele deixam mamãe para viver em... Sampa.

Crianças

ANIMAÇÃO

Vida de Inseto

Filk é uma formiga do sexo masculino, e desastrada. Seu desafio – formar Exército para enfrentar os gafanhotos que estão exigindo toda a colheita da colônia.

Telecine Fun, 16H40. Reprise, Colorido, 95 min.