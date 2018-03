Filmes

Táxi Driver

Taxi Driver. (Eua, 1975.) Dir. de Martin Scorsese, Com Robert De Niro, Harvey Keitel, Cybill Shepherd, Jodie Foster.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Cannes, no ano passado, Jodie Foster lançou O Jogo do Dinheiro, seu novo longa como diretora. E lembrou sua primeira vez no maior festival do mundo. “A produção não tinha recursos, mas minha mãe achou que seria importante eu vir e investiu nisso. Fazia a prostituta mirim e havia sempre um batalhão de fotógrafos atrás de mim.” Justamente, no ano passado, se completaram 40 anos que Taxi Driver ganhou a Palma de Ouro. De Niro virou astro. É o motorista da táxi, que não consegue dormir e se envolve num complô envolvendo um candidato, sua assessora de marketing e a prostituta infantil. Diante do espelho, Travis – seu nome – repete a pergunta. “Are you talkin’ to me? Está falando comigo?” O filme virou emblema de uma era, a dos jovens autores (Scorsese, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola) que tomaram Hollywood de assalto.

TCM, 0h35. Reprise, colorido, 115 min.

VEJA TAMBÉM

Dheepan – O Refúgio

Dheepan. (França, 2015.) Dir. de Jacques Audiard, com Antonythasan Jesuthasan, Kaliesawari Srinavan.

Exilado do Sri Lança forja família para permanecer na França e vai viver na periferia, no meio da guerra de traficantes. O diretor de Os Cowboys, em cartaz nos cinemas, é o roteirista.

Telecine Cult, 17h35. Reprise, colorido, 115 min.

Big Jato

(Brasil, 2016) Dir. de Cláudio Assis, com Matheus Nachtergaele, Marcélia Cartaxo, Jards Macalé, Rafael Nicácio.

Garoto divide-se entre o pai e o tio, ambos interpretados por Matheus Nachtergaele. Um limpa a m... da cidade, o outro tece uma fábula sobre os Beatles. Filmaço.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido. 93 min.

Veja programação da TV aberta

Veja programação da TV fechada

Streaming

COMÉDIA

Sieranevada

Uma família aguarda a chegada de um padre da Igreja Ortodoxa para realizar uma cerimônia para o patriarca, já falecido. No entanto, ao longo da espera, conflitos do passado voltam à tona.

Itunes, 2016, 173 min.

AÇÃO

Protegendo o Inimigo

Um agente da CIA tenta provar seu valor quando um preso fica detido em sua unidade. No entanto, as coisas se complicam quando o centro de operações é atacado por mercenários.

Telecine Play, 2012, 112 min.

BIOGRAFIA

Snowden

História do agente de segurança que divulgou informações sigilosas do governo dos EUA.

Looke, 2016, 138 min.

Matheus Mans

DVD

Longe dos Homens

Viggo Mortensen e Reda Kateb interpretam essa adaptação de Albert Camus que honra a complexidade do escritor. Um drama ético. Viggo se opõe, por razões de consciência, à Guerra da Argélia. Para os franceses, é traidor. Para os argelinos, covarde.

INFANTIL

O Fantástico Robinson Crusoé

Piloto da Marinha dos EUA sofre acidente e vai parar em ilha paradisíaca dos Mares do Sul. Dick Van Dyke, Nancy Kwan. Dá para se divertir.

Telecine Cult, 0h05. Colorido, 110 min.