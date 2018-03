Filmes

O Abraço da Serpente

Primeiro foi o prêmio em Cannes, na Quinzena dos Realizadores. Depois, a indicação para o Oscar. Mesmo não tendo vencido – era o ano de O Filho de Saul –, o longa do colombiano Ciro Guerra virou um fenômeno nacional e internacional. Num período de 40 anos, o mesmo índio serve de guia, acompanhando dois cientistas estrangeiros que buscam na Amazônia uma planta rara. No início, ele é jovem e impetuoso. Mais velho, torna-se um sábio. O diretor capta imagens lindíssimas em preto e branco. A floresta como você nunca viu, ou pelo menos, raramente viu. A riqueza e o mistério do filme – o que Ciro Guerra realmente quer dizer com sua fábula? A jornada é de autoconhecimento. Mas há sempre embutida a questão – a quem pertence a floresta? E seus mistérios. Veja, porque logo deve estrear nos cinemas o similar A Cidade Perdida de Z, de James Gray.

Telecine Cult, 16h05. Reprise, P&B, 125 min.

Policarpo Quaresma – Herói do Brasil

(Brasil, 1998.) Dir. de Paulo Tiago, com Paulo José, Ilya São Paulo, José Dumont, Giulia Gam.

Adaptação do romance de Lima Barreto sobre o mais brasileiro dos brasileiros, incansável defensor da grandeza do País.

Canal Brasil, 18h. Reprise, colorido, 120 min.

Alta Fidelidade

High Fidelity. (Eua, 2000.) Dir. de Stephen Frears, com John Cusack, Jack Black, Catherine Zeta-Jones.

Baseado no livro de Nick Hornby. Em Chicago (o original é Londres), John Cusack fala para a câmera e reflete sobre discos de vinil e amores fracassados.

TCM, 0h40. Reprise, colorido, 113 min.

Streaming

DRAMA

Sob Pressão

Em um hospital público, um médico e sua equipe precisam realizar cirurgias em um traficante, um policial e uma criança. Com poucos recursos, eles precisam tomar decisões que podem ser fatais.

Telecine Play, 2016, 85 min.

BIOGRAFIA

Cazuza – O Tempo Não Para

Daniel Oliveira vive Cazuza desde seus tempos com a banda Barão Vermelho até a sua carreira solo como cantor e compositor e a luta contra a aids.

Netflix, 2004, 96 min.

SÉRIE

Silicon Valley

Mostra a vida de seis programadores que tentam construir uma carreira bem-sucedida.

HBO Go, 2014, 28 min.

Matheus Mans

DVD

Atormentada

Jennifer Jason Leigh faz fotógrafa que se envolve com escritor de mistério. Ele desaparece, ela tem uma crise de nervos e vai parar em instituto psiquiátrico, onde encontra um cara igualzinho. Prepare-se para emoções fortes. E Jennifer é sempre ótima atriz.

INFANTIL

Desventuras em Série

Incêndio obriga três órfãos a irem morar com o tio, o cruel Conde Olaf, que almeja a herança das crianças (e bem pode ter sido responsável pelo sinistro). Jim Carrey, Meryl Streep.

Telecine Fun, 12h05. Colorido, 108 min.