Filmes

Conta Comigo

Stand By Me. (Eua, 1986.) Dir. de Rob Reiner, com Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Kiefer Sutherland.

Esse é um daqueles filmes míticos que alimentaram o imaginário de toda uma geração. Há 31 anos, o filho do também cineasta Carl Reiner baseou-se numa trama de Stephen King (The Body/O Corpo) para narrar, em primeira pessoa, a história de quatro garotos que se aventuram pela floresta em busca de um morto. O narrador é Richard Dreyfuss, emulando o próprio escritor e o filme se tornou um clássico do rito de passagem e da amizade de adolescentes. Alguns críticos – como Leonard Maltin em seu guia de filmes – reclamam do excesso de palavrões, lembrando que eles não eram comuns nos anos 1950, a época retratada. Mas o elenco jovem é tão bom que tudo será perdoado a Reiner. River Phoenix morreu de overdose em 1993, abrindo caminho para a ascensão de Leonardo DiCaprio. O filme dá ideia do que se perdeu, com sua morte.

TCM, 22 H. reprise, colorido, 87 min.

Quanto Mais Quente Melhor

Some Like It Hot. (Eua, 1959.) Dir. de Billy Wilder, com Tony Curtis, Marilyn Monroe, Jack Lemmon.

A comédia clássica de Billy Wilder sobre travestismo. Curtis e Lemmon vestem-se de mulher e vão parar na orquestra com Marilyn. Uma obra-prima de humor.

Telecine Cult, 17H30. Reprise, P& B, 119 min.

Testemunha de Acusação

Witness For The Prosecution. (Eua, 1957.) Dir. de Billy Wilder, com Marlene Dietrich, Tyrone Power, Charles Laughton.

Por que Marlene Dietrich resolve testemunhar contra o marido, Tyrone Power? Uma obra-prima de suspense, adaptada da dama do mistério, Agatha Christie.

Telecine Cult , 19H45. Reprise, P&B, 114 min

Streaming

FICÇÃO CIENTÍFICA

Rogue One: Uma História Star Wars

Um grupo de rebeldes que tenta roubar os planos da Estrela da Morte enquanto o Império cresce em força e poder. Tem bons personagens, história emocionante e uma cena histórica de Darth Vader.

Google Play, 2016, 134 min.

DRAMA

Decisões Extremas

Após os filhos serem diagnosticados com uma doença genética rara, John e Aileen depositam as esperanças em um cientista excêntrico.

NETFLIX, 2010, 105 MIN.

SÉRIE

Outcast

Kyle Barnes é um homem que busca encontrar respostas sobre uma possessão que o acompanha desde a infância.

Fox Play, 2016, 60 min.

Matheus Mans

DVD

AMOR EM SAMPA

Brasil, 2016. Dir. de Carlos Alberto Riccelli E Kim Riccelli. Flashstar

Bruna Lombardi escreve e atua, o marido e o filho dirigem e um grande elenco (Rodrigo Lombardi, Du Moscovis, Marcelo Airoldi, Bianca Müller, Leticia Colin) canta e dança nas histórias cruzadas que ilustram o título. O amor em São Paulo e o amor por São Paulo

Crianças

INFANTIL

As Tartarugas Ninja 2 – Fora das Sombras

Donatelo, Leonardo, Michelangelo e Rafael ganham ajuda de seus amigos humanos para enfrentar vilão alienígena que ameaça destruir Nova York.

Telecine Pipoca, 20 H. Reprise, colorido 113 min