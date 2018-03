Filmes

O Poderoso Chefão Parte II

The Godfather Part II. (Eua, 1974.) Dir. de Francis Ford Coppola, com Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, John Cazale, Talia Shire, Lee Strasberg.

Na recente entrevista que deu ao Estado, M. Night Shyamalan considerou O Poderoso Chefão o melhor filme de todos os tempos – o mais bem narrado. Pois tem gente que gosta ainda mais da sequência, que Coppola co-escreveu e dirigiu dois anos mais tarde, vencendo seis Oscar, incluindo filme, diretor, roteiro, ator coadjuvante (De Niro) e trilha (Nino Rota e Carmine Coppola). O filme segue, em duas épocas, as histórias de Michael Corleone, eliminando toda oposição na ‘Família’ (a Máfia)e a de seu pai, um imigrante que chega a Nova York a traça seu caminho a ferro e fogo na organização criminosa. Impressionantemente bem escrito, filmado e interpretado. As cenas em Cuba são geniais. A partilha da ilha, naquele bolo, na fase pré-Fidel Castro, realçam a dimensão política, que prosseguirá no 3, com o escândalo do Banco Ambrosiano.

TCM 22 H. Reprise, colorido, 200 min.

O Menino do Rio

(Brasil, 1981.) Dir. de Antônio Calmon, com André De Biase, Ricardo Graça Mello, Cláudia Ohana, Cláudia Magno.

E para impedir o casamento, Valente chega de asa delta, interrompendo a cerimônia. As canções de Guilherme Arantes e Lulu Santos – tudo faz desse filme um documento de época.

Canal Brasil 13H10. Reprise, colorido, 96 min.

Acima das Nuvens

Clouds Of Sills Maria. (França, 2014.) Dir. de Olivier Assayas, com Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz.

Do mesmo diretor de Personal Shopper, em cartaz nos cinemas. Kristen faz a assistente de uma estrela (Juliette) para quem o tempo passa.

Telecine Cult 19H40. Reprise, colorido, 124 min.

Streaming

SUSPENSE

A Garota no Trem

Uma mulher atormentada acompanha a rotina de um casal da janela de um trem. As coisas mudam, porém, quando ela vê algo estranho acontecendo.

Google Play, 2016, 112 min.

SÉRIE

O Atirador

Um atirador de elite volta à ativa para impedir o assassinato do presidente dos EUA, mas acaba acusado de assassinato.

NETFLIX, 2016, 42 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Rua Cloverfield, 10

Mary Elizabeth Winstead sofre um acidente e acorda no porão de um desconhecido. Ele diz que o mundo sofreu um ataque químico e, por isso, ela não pode sair. A partir daí, começa uma incrível história de desconfiança.

Telecine Play, 2016, 103 min.

DVD

SONHOS

Itália, 2016. Dir. de Marco Bellocchio. Focus, R$ 39,99

Homenageado da Mostra no ano passado, Bellocchio – o maior diretor vivo da Itália – veio lançar esse poderoso drama no Brasil. Um garoto torna-se homem assombrado pelo segredo da morte da mãe. Um filme rico em significados, e com a esplendorosa Bérénice Bejo.

Crianças

INFANTIL

Annie

Para consolidar sua imagem, candidato a prefeito adota garota de orfanato que bagunça sua vida. Jamie Foxx, Quvenzhané Wallis, Cameron Diaz, canções. A fórmula funciona.

HBO Family 10H55. Colorido, 118 min.