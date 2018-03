Filmes

A Faca na Água

Noz We Wodzia. (Polônia, 1962.) Dir. de Roman Polanski, com Leon Miemczyk, Jolçanta Umecka, Zigmunt Malanowicz.

No começo dos anos 1960, os novos cinemas estavam pipocando em todo o mundo. Na trilha aberta pela nouvelle vague, surgiram o free cinema, o Cinema Novo, a nova onda polonesa, a checa, o novo cinema alemão. Em toda parte a palavra de ordem era um cinema livre de regras, feito com orçamento reduzido, câmera na mão e muitas ideias na cabeça. Em 1962, o jovem Roman estava com 29 anos. Já se destacara (como ator) no teatro e no cinema. Como diretor, veio construindo uma carreira no curta. E chegou ao longa. Um casal recolhe um carinha na estrada. Levam-no num passeio de barco. Cria-se a tensão – sexo, desejo, e morte. Todo mundo sabe como é difícil filmar em alto-mar. Polanski dá show de virtuosismo narrativo. Logo em seguida, ele já estava filmando na Inglaterra, na França, nos EUA. Virou um autor internacional. Os personagens destrutivos já estão aqui.

Telecine Cult 10H55. Reprise, p&b, 101 min.

Superman – O Filme

Superman – The Movie. (Eua, 1978.) Dir. de Richard Donner, com Marlon Brando, Gene Hackman, Christopher Reeve.

A saga do Homem de Aço, do planeta Krypton a Smallville e Metrópolis. Divide-se em três partes e a mais bela é a segunda, uma espécie de Pastoral sobre a infância do super-herói.

TCM 13h25/2h55. Reprise, Colorido, 143 min.

O Amor nos Tempos do Cólera

Love In The Time Of Cholera. (Eua, 2007.) Dir. de Mike Newell, com Javier Bardem, Giovanna Mezzoggiorno, Fernanda Montenegro.

O filme se ressente da produção e do elenco internacionais, mas o roteiro de Ronald Harwood é um modelo de eficácia e síntese.

Paramount 2h15. Colorido, 138 min.

Streaming

COMÉDIA

A Última Ressaca do Ano

Presidente de uma empresa, Jennifer Aniston fecha uma das filiais comandada por seu irmão. Ele, por outro lado, resolve dar uma grande festa para captar alguns clientes.

Google Play, 2016, 105 min.

DRAMA

O Ignorante

Belíssimo filme sobre a velhice, O Ignorante retrata a vida de um homem senil que é assombrado pela memória de sua namorada de infância.

ITUNES, 2016, 116 min.

DRAMA

Fruitvale Station

Oscar Grant é um rapaz trabalhador e bondoso, mas que sofre consequências da injustiça social. Emociona e ainda tem a atuação contida, mas impactante, de Michel B. Jordan.

Telecine Play, 2013, 85 min

Matheus Mans

DVD

SEGUNDAS INTENÇÕES

EUA, 2014. Dir. de Stephen Belber. FlashStar

Nada a ver com o Ligações Perigosas teen, com Sarah Michellar e Reese Whiterspoon, lançado no Brasil com o mesmo título. Aqui, o coreógrafo Patrick Stewart dá entrevista a uma jovem jornalista para falar sobre a dança em Nova York. Mas o interesse dela é outro.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Bicho Vai Pegar 4

No quarto filme da série, surge o boato de que há um lobisomem na floresta. E isso vira pretexto para a reabertura da temporada de caça aos animais. Dá para se divertir.

HBO Family, 16h56. Colorido, 85 min.