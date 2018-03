Filmes

No Coração do Mar

In The Heart Of The Sea. (Eua, 2015.) Dir. de Ron Howard, com Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Tom Holland, Ben Whishaw.

Para seu segundo longa com Chris Hemsworth, o Thor – após Rush – No Limite da Emoção –, Ron Howard baseou-se no livro de não ficção de Nathanel Philbrick sobre o naufrágio do Essex, em 1820, evento que motivou Herman Melville a escrever seu clássico Moby Dick. Nunca será demais lembrar que, adolescente, Howard foi ator no western O Último Pistoleiro, de Don Siegel, de 1976, com John Wayne e James Stewart. Pode ser só uma suposição, mas pode-se imaginar o jovem Ron, já sonhando ser cineasta, a ouvir as histórias míticas de grandes diretores como John Ford, com quem a dupla fez O Homem Que Matou o Facínora. Como Rush, No Coração do Mar reproduz o conflito – a grandeza dos derrotados – da obra-prima fordiana. Howard muitas vezes é só um diretor comercial, mas também sabe ser autor, e dos maiores.

HB2, 13h30. Reprise, colorido, 122 min.

A Música Segundo Tom Jobim

(Brasil, 2012.) Dir. de Nelson Pereira dos Santos.

Autor de dois documentários sobre Tom Jobim – o outro é A Luz do Tom –, mestre Nelson prescinde de narração, entrevistas, etc. O título entrega – só a música de Tom, na voz de seus maiores intérpretes, o interessa. Um regalo.

Paramount, 19h25. Reprise, colorido, 90 min.

O Som ao Redor

(Brasil, 2012.) Dir. de Kleber Mendonça Filho, com Maeve Jinkins, Irandhir Santos, Waldemar José Solha.

O primeiro longa de ficção do grande diretor pautou toda uma linha do cinema brasileiro recente – Que Horas Ela Volta?, Casa Grande. Vê-lo é descobrir novas possibilidades.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 131 min.

Streaming

DRAMA

Eu, Daniel Blake

Depois de problemas de saúde, um senhor precisa de um novo emprego. Nesta busca, ele se apaixona por uma mulher com os mesmos problemas financeiros. A partir daí, começa uma ajuda mútua entre eles.

ITUNES, 2016, 100 min.

JUVENIL

O Caçador e a Rainha de Gelo

Filme de origem de A Branca de Neve conta a história de uma rainha que, após brigar com a sua irmã, começa a criar um exército de caçador.

Telecine Play, 2016, 114 min.

DRAMA

Para Sempre

Ainda em luto pela morte de seu grande amor, Alice decide viajar para visitar uma amiga e recomeçar a vida.

NETFLIX, 2016, 72 min.

Matheus Mans

DVD

SIERANEVADA

Romênia, 2016. Dir. de Cristi Puiu. Focus

A obra-prima do romeno Puiu passa-se quase toda dentro de um apartamento, onde família se reúne para almoço comemorativo. A intensidade dos conflitos, a posição da câmera, os planos-sequência. Esse é daqueles filmes que vale rever sempre. Uma lição de cinema...

Crianças

AÇÃO

Mad Max – Além da Cúpula do Trovão

No terceiro filme da série de George Miller com Mel Gibson, o herói chega à cidade das crianças. Tina Turner e seu número – We don’t want another hero...

Cinemax, 14h51/23h. Colorido, 108 min.