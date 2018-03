Psicose

Psycho. (Eua, 1960.) Dir. de Alfred Hitchcock, com Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam, John Mcintyre.

No fim dos anos 1950, o cinema estava mudando. Surgia uma nova geração de cineastas e o grande Hitchcock começava a ser contestado como mestre do suspense. O estúdio, animado com o sucesso de Intriga Internacional, queria que ele seguisse na mesma vertente. Hitch, inspirado na sua experiências de TV, queria ousar. Contra tudo e todos, resolveu adaptar uma pulp fiction de Robert Bloch. E surgiu Psicose. Marion Crane rouba dinheiro da firma e, em fuga, vai parar no motel de Norman Bates. O cinema nunca mais foi o mesmo depois que Janet Leigh entrou naquela ducha. As 70 e tantas posições de câmera para 45 segundos de filme provocaram uma revolução. Mais que suspense, é o experimento de terror do mestre. Não importa quantas vezes tenha visto, você vai ficar de coração na mão.

Telecine Cult, 19h55. Reprise, P&B, 109 min.

O Curioso Caso de Benjamin Button

The Curious Case Of Benjamin Button. (Eua, 2009.) Dir. De David Fincher, Com Brad Pitt, Cate Blanchett.

Benjamin nasceu velho e vai remoçando. Lá pelo meio da vida, a mulher e ele se encontram jovens e belos. O poema feito cinema de Fincher.

HBO, 09h45. Reprise, colorido, 166 min.

Paixão de Cristo

The Passsion Of The Christ. (Eua, 2004.) Dir. De Mel Gibson, Com Jim Caviezel, Monica Bellucci, Maia Morgenstern.

Mel Gibson foi chamado de antissemita. Há controvérsia, e o que não falta é força à sua Paixão de Cristo. Bom de (re)ver com Até o Último Homem nos cinemas.

FX, 22h. Reprise, colorido, 126 min.

Streaming

COMÉDIA

‘Clube dos Cinco’

Clube dos Cinco mostra um dia de castigo aplicado por um professor em cinco alunos. O quinteto, então, acaba descobrindo que possui muito mais em comum do que imagina.

Netflix, 1985, 97 min.

DRAMA

‘Lunchbox’

Acompanha o dia a dia de um homem que, após um erro nas entregas de um serviço de marmitas, começa a se corresponder com uma dona de casa infeliz por meio das embalagens de comida.

Telecine Play, 2013, 95 min.

SÉRIE

‘American Horror Story’

Na sexta temporada, a série explora o mistério de Roanoke, vila americana que viu seus habitantes desaparecerem.

Fox Play, 2016, 50 min.

Matheus Mans

DVD

Velhos Tempos, EUA, 2016. Dir. de Paolo Borghese. California. R$ 39,90

A história do pugilista adotado por mafioso depois que a mãe morre e o pai é executado beneficia-se do elenco com alguns nomes destacados – Alec Baldwin, Annabella Sciorra, Danny Glover, Brian Patrick Murphy. E as cenas de lutas são bem encenadas.

Crianças

ANIMAÇÃO

Zootopia

Oscar de melhor animação do ano, o longa sobre a policial coelha que se une a raposa para investigar série de crimes impressiona pelo colorido e riqueza visual.

Telecine Pipoca, 23h45. Colorido, 110 min.