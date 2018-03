Filmes

Lutador de Rua

Hard Times. (Eua, 1975.) Dir. de Walter Hill, com Charles Bronson, James Coburn, Jill Ireland, Strother Martin.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Roteirista de Sam Peckinpah (Os Implacáveis) e John Huston (O Homem de McIntosh), Hill iniciou-se na direção com esse filme definido como fábula estilizada e violenta. Em New Orleans, durante os anos 1930 – a época da depressão econômica –, James Coburn agencia Charles Bronson, que prescinde de ringue e luta na rua. Hill foi sempre considerado um diretor de filmes muito violentos, mas isso não o impediu de ser um dos autores mais interessantes de sua geração. Trabalhando com códigos de gêneros, sua originalidade estava no vigor da direção de cena. A situação que ele armava podia ser já vista, mas Hill a filmava com fúria, como se estivesse descobrindo o cinema. Bronson já era um astro. Impunha a presença da mulher, Jill Ireland. Foi uma linda história de amor, a dos dois, que durou de 1968 até a morte dela, em 1990.

TCM, 16h20. Reprise, colorido, 97 min.

VEJA TAMBÉM

Sinfonia da Necrópole

(Brasil, 2014.) Dir. de Juliana Rojas, com Eduardo Gomes, Luciana Paes, Hugo Villavicenzio.

Mistura de gêneros. Jovem vai trabalhar como coveiro em cemitério assombrado por cadáveres que saem do túmulo para... cantar e dançar. Bizarro, para dizer-se o mínimo.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 94 min.

Tropas Estelares

Starship Troopers. (Eua, 1997.) Dir. de Paul Verhoeven, com Caspar Van Dien, Dina Meyer, Denise Richards.

O filme mais polêmico do diretor de Elle. As tropas do título enfrentam insetos gigantescos que invadem a Terra. Uma obra-prima, mas, há 40 anos, a fama era de fascista.

TCM, 3h20. Reprise, colorido, 129 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

COMÉDIA

Florence: Quem é Essa Mulher?

Meryl Streep é Florence, uma péssima cantora de ópera, mas que, por dó de amigos e familiares, acredita ser talentosa. Diverte e tem Meryl inspirada.

TERROR

Bruxa de Blair

Remake do clássico dos anos 1990, Bruxa de Blair acompanha um grupo que se perde no meio de uma assustadora floresta. Dá sustos, apesar de ser igual à versão original.

Netflix, 2016, 89 min.

BIOGRAFIA

Sully

Acompanhamos Tom Hanks como um piloto de avião que consegue pousar no Rio Hudson após uma pane elétrica na aeronave.

Looke, 2016, 95 min.

Matheus Mans

DVD

Elena De Avalor – Pronta Para Reinar

Fantasia animada com mais uma heroína empoderada da Disney. A princesa Elena salva o reino encantado de Avalor e vai para o trono como princesa coroada, até ter idade suficiente para assumir o poder em definitivo. Sua arqui-inimiga, a Feiticeira, trama contra ela.

Crianças

INFANTIL

Snoopy & Charlie Brown – Peanuts, o Filme

Charlie Brown apaixona-se pela nova vizinha, mas a timidez o paralisa. E Snoopy imagina aventura nos ares, enfrentando o Barão Vermelho.

Telecine Pipoca, 12h35. Colorido, 93 min.