Filmes

Razão e Sensibilidade

Sense And Sensibility. (Inglaterra, 1995.) Dir. de Ang Lee, com Emma Thompson, Alan Rickman, Kate Winslet, Hugh Grant, Gemma Jones, Imelda Staunton.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O filme que, de alguma forma, iniciou o revival de Jane Austen. Duas irmãs na Inglaterra rural do começo do século 19. Pertencendo a uma família empobrecida, e vivendo numa época em que o casamento com dote era necessário para definir a posição da mulher na sociedade, ambas lidam de forma diferenciada com o problema. Uma impulsiva, a outra, mais prudente. Além de interpretar – com Kate Winslet –, Emma Thompson ganhou o Oscar de roteiro por sua bela adaptação. Mas a grande surpresa do filme é mesmo a direção de Ang Lee. Chinês, de Taiwan, ele revela profunda compreensão da sociedade tradicional inglesa. E como é o primeiro a dizer, esse filme engloba todos os outros que fez. Seu tema é sempre esse embate entre razão e sensibilidade como forças motoras da existência humana.

TCM, 0h40. Reprise, colorido, 135 min.

VEJA TAMBÉM

Praia do Futuro

(Brasil, 2014). Dir. de Karim Aïnouz, com Wagner Moura, Clemens Shinck, Jesuíta Barbosa.

Bombeiro cearense vive sua homossexualidade na Alemanha. Vai atrás dele o irmão que cresceu, e para quem ele era o herói na infância. Um grande filme, um grande ator – Jesuíta Barbosa.

TCM, 20h25. Reprise, colorido, 117 min.

A Lista de Schindler

The Schindler List. (Eua, 1993) Dir. De Steven Spielberg, Com Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes.

O Holocausto, segundo Spielberg. Ou de como empresário judeu salvou mais de mil judeus sob o nazismo. Sete Oscars incluem melhor filme e direção.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, P&B, 195 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

TERROR

Invasão Zumbi

O coreano Invasão Zumbi mostra o drama de um pai e uma filha tentando sobreviver em um mundo contaminado por um vírus zumbi. Não se deixe enganar pelo nome, é extraordinário.

Itunes, 2016, 89 min.

DRAMA

Invencível

Louis Zamperini é um piloto norte-americano na 2.ª Guerra Mundial que fica 47 dias em alto-mar antes de ser capturado por japoneses.

Netflix, 2014, 137 min.

AÇÃO

Corpo Fechado

Bruce Willis sobrevive em um grave acidente de trem e desperta a curiosidade de Samuel L. Jackson, que acha que ele é um super-herói.

Telecine Play, 2000, 107 min.

Matheus Mans

DVD

Michelle e Obama

Em 1989, o futuro presidente dos EUA, Barack Obama, era estagiário num escritório de advocacia em Chicago. Enchendo-se de coragem, ele convida a advogada sênior, Michelle Robinson, para jantar. E começa o romance que levou os dois à Casa Branca.

Crianças

GOSPEL

Desafiando Gigantes

A expressão ‘filme gospel’ foi cunhada nos EUA. Treinador em má fase ouve chamado misterioso e, contra tudo e todos, consegue levar seu time à final do campeonato.

HBO Family, 12h. colorido, 112 min.