Filmes

Cinderelo sem Sapato

Cinderfella. (Eua, 1960.) Dir. de Frank Tashlin, com Jerry Lewis, Ed Wynn, Judith Anderson, Anna Maria Alberghetti.

No mesmo ano em que se converteu em diretor – com O Mensageiro Trapalhão –, Jerry interpretou essa comédia do seu mentor Tashlin. Cinderela ganha versão masculina. O gato borralheiro. Como em toda obra do ator e diretor, o tema em discussão é o matriarcado na sociedade norte-americana. Jerry é o pobretão que vira príncipe graças ao sortilégio do mago Ed Wynn. Judith Anderson, uma rainha da tragédia, faz a mãe dominadora de Anna Maria Alberghetti. Além das gags divertidas – baseadas na inversão de gêneros –, o filme conta com a intervenção musical de Count Basie, o que era raro tanto para Jerry quanto para Tashlin. A co-estrela italiana Anna Maria foi um fenômeno na ‘América’, nos anos 1950. Aos 13 anos, estreou no Carnegie Hall e, no cinema e na TV, conta com mais de 2 mil títulos (um recorde!) no currículo.

Telelecine Cult 22h. Reprise, colorido, 91 min.

Sob o Domínio do Medo

Straw Dogs. (Eua, 2011.) Dir. de Rod Lurie, com James Marsden, Kate Bosworth, Alexander Skarsgard, James Woods.

Ficou tudo brando no remake do polêmico filme de Sam Peckinpah, dos anos 1970. Casal muda-se e o marido pega em armas quando a mulher é estuprada. O original era muito mais forte.

TCM, 0h25. Reprise, colorido, 89 min.

Kramer Vs. Kramer

Kramer Vs. Kramer. (Eua, 1979.) Dir. de Robert Benton, com Dustin Hoffman, Meryl Streep, Justin Henry.

Pai desdobra-se para criar o filho abandonado pela mãe. Mas ela volta e briga na Justiça pelo garoto. Cinco Oscars, incluindo filme, diretor, roteiro, ator e atriz coadjuvante.

TCM 0h40. Reprise, colorido, 104 min.

Streaming

COMÉDIA

Frank

Domhnall Gleeson é um tecladista desiludido que decide ingressar em uma banda de rock progressivo. A sua trajetória se torna difícil, porém, pelos problemas do vocalista, que usa uma cabeça artificial gigante.

BIOGRAFIA

Neruda

No final da década de 1940, um investigador chileno começa a perseguir o poeta Pablo Neruda por ligações com o Partido Comunista. Filme bem executado e com história importante.

Itunes, 2016, 107 min.

COMÉDIA

Caça-fantasmas

Filme injustiçado, mostra um grupo de mulheres se unindo para encontrar fantasmas e salvar o mundo. Diverte.

HBO GO, 2016, 116 min

Matheus Mans

DVD

Sully – O Herói Do Rio Hudson

Havia a expectativa de que o longa de Clint Eastwood com Tom Hanks fosse para o Oscar. – o ator, pelo menos. Mesmo que isso não tenha ocorrido, o filme sobre o piloto que pousou avião no rio gelado é ótimo. E é uma epopeia de grupo, não, como parece, uma ação individual.

Crianças

ANIMAÇÃO

Os 101 Dálmatas

Uma das grandes vilãs da Disney, Cruella Cruel quer fazer um casaco com a pele dos 101 filhotes de dálmatas. O clássico que ganhou versão live action com Glenn Close.

Telecine Fun 19h55. Colorido, 79 min.