Filmes

Lúcio Flávio – Passageiro da Agonia

(Brasil, 1977.) Dir. de Hector Babenco, com Reginaldo Faria, Ana Maria Magalhães, Milton Gonçalves, Paulo César Pereio, Ivan Cândido, Lady Francisco.

Se há uma coisa que não se pode discutir em Babenco, que morreu no ano passado, é que ele era um homem ético. Argentino de nascimento, o cineasta se naturalizou brasileiro para fazer esse filme sobre lendário criminoso que conta sua história a repórter. Nas entrelinhas, o filme expõe a ligação dos porões da ditadura cívico/militar com o crime organizado e, por isso, para tocar nesse vespeiro, Babenco achava que tinha de ser brasileiro, não um estrangeiro. Lúcio Flávio baseia-se no livro de José Louzeiro, adaptado pelo autor (com o diretor e Jorge Durán). Há 40 anos, que comemora em 2017, fez 5 milhões de espectadores e venceu o prêmio do público na 1ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Venceu também melhor ator e melhor coadjuvante, montagem e fotografia em Gramado.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, colorido, 125 min.

Cantando na Chuva

Singin’ In The Rain. (Eua, 1952.) Dir. de Stanley Donen e Gene Kelly, com Gene Kelly, Debbie Reynolds, Donald O’connor.

O musical que é considerado o maior energético do cinema. Nos primórdios do sonoro, atriz talentosa é contratada para fornecer a voz a uma estrela de péssima dicção.

TCM, 9h. Reprise, colorido, 102 min.

Viagem ao Mundo dos Sonhos

Explorers. (Eua, 1985.) Dir. de Joe Dante, com Ethan Hawke, River Phoenix, Jason Presson, Amanda Peterson.

Garotos criam engenhoca para viajar ao espaço. De alguma forma o diretor Dante intuiu o que o mundo e a ficção científica iam se tornar.

Telecine Cult, 2h. Reprise, colorido, 109 min.

Streaming

TERROR

Sala Verde

Um grupo de jovens presencia um assassinato e, por isso, acabam se tornando reféns de um grupo de criminosos. Prende a atenção do começo ao fim, com uma atuação precisa de Patrick Stewart.

DRAMA

Boyhood

Richard Linklater filmou, ao longo de 12 anos, Boyhood, um delicado longa-metragem que mostra o envelhecimento e o desenvolvimento de um jovem americano e de sua família.

Netflix, 2014, 165 min.

AÇÃO

Códigos de Defesa

John Cusack é um ex-agente da CIA e que precisa salvar a vida de uma operadora de códigos da agência. Diverte.

Telecine Play, 2012, 87 min.

DVD

Daniela Mercury – O Axé, A Voz e o Violão

Um belo complemento ao documentário sobre axé, ainda nos cinemas. Ao violão, Daniela realça a riqueza melódica de clássicos como Negrume da Noite e Ilê Pérola Negra/O Canto do Negro. Essa mulher tem algo mais, como provou no encerramento do Carnaval em São Paulo.

Crianças

AÇÃO

Escola de Espiões

Espiã de 16 anos simula a própria morte para iniciar nova fase como típica adolescente numa escola de interior. O problema é que vilões de todos os tipos continuam de olho nela.

Telecine Fun, 12h55. Reprise, colorido, 108 min.