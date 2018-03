Filmes

O Estranho sem Nome

High Plains Drifter. (Eua, 1973.) Dir. e Interpretação de Clint Eastwood, com Verna Bloom, Marianna Hill, Mitchell Ryan.

No começo dos anos 1970, e após uma bem sucedida carreira na televisão (Rawhide), nos spaghetti westerns (com Sergio Leone) e em Hollywood (principalmente com Don Siegel), Clint Eastwood tornou-se diretor com Perversa Paixão. O segundo filme foi um western, gênero ao qual ele voltou muitas vezes, inclusive ganhando o Oscar com Os Imperdoáveis, em 1992. Não westerns tradicionais. O Estranho Sem Nome parece um personagem de Leone. Chega à cidadezinha à beira de um lago, para protegê-la de trio de malfeitores. Organiza a defesa. Não é só a paisagem que foge ao comum. Os personagens, também. Mulheres, um anão (Billy Curtis). Clint já definia aqui uma preferência dramática. Como filme, talvez seja autoconsciente (até demais). Clint quer deixar um testemunho. Filma tão bem, e tão apaixonado, que o espectador fica siderado.

Telecine Cult 23h15. Reprise, colorido, 105 min.

VEJA TAMBÉM

Inocência

(Brasil, 1983.) Dir. de Walter Lima Júnior, com Fernanda Torres, Édson Celulari, Sebastião Vasconcelos, Chico Diaz.

Baseado em roteiro de Lima Barreto e dedicado a Humberto Mauro, o filme conta a história do romance do Visconde de Taunay, sobre médico que se apaixona por garota prometida.

Canal Brasil 13h35. Reprise, colorido, 115 min.

Predador

Predator. (Eua, 1987.) Dir. de John Mctiernan, Com Arnold Schwarzenegger.

O primeiro longa da série é uma das grandes aventuras do cinema dos anos 1980. Na selva, pelotão de Schwarzenegger enfrenta inimigo implacável que dizima o grupo. Um alienígena?

FX 22h40. Reprise, colorido, 107 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

Tudo pelo poder

Ryan Gosling é o assessor de George Clooney, que quer concorrer à presidência dos EUA. Ao longo do processo, no entanto, o assessor descobre o lado sujo do jogo político. Impressiona pelas atuações e pelo bom roteiro.

COMÉDIA

Café Society

Último filme de Woody Allen, acompanha a história de um jovem escritor que busca ingressar na indústria de cinema de Hollywood.

Itunes, 2016, 95 min.

DOCUMENTÁRIO

O Último Tango

Retrata a emocionante história de amor de dois dançarinos de tango, que dançaram juntos por mais de 50 anos.

Itunes, 2016, 85 min

Matheus Mans

DVD

Nascimento De Uma Nação

O polêmico filme de Nate Parker inspirado nas confissões de Nat Turner foi o mais radical experimento ‘black’ do ano passado, mas ficou fora do Oscar. O lançamento em DVD permite resgatar a obra, que tem cenas fortíssimas. Parker escreve, dirige e interpreta.

Crianças

FANTASIA

Um Duende em Nova York

Criado pelos duendes de Papai Noel, Buddy/Will Ferrell vai para Nova York atrás do pai biológico. Encontra-o, mas é um cínico homem de negócios.

HBO Family 20h. Colorido, 97 min.