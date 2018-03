Filmes

O Homem da Máscara de Ferro

The Man In The Iron Mask. (Eua, 1998.) Dir. de Randall Wallace, com Leonardo Dicaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Gerard Depardieu, Gabriel Byrne, Anne Parrillaud.

Os velhos mosqueteiros, D’Artagnan à frente, reúnem-se para sua última aventura - libertar o homem mantido em cativeiro, escondido pela máscara de ferro. Sua simples existência pode pôr fim ao reino do egoísta Luís XIV. A história imortal de Alexandre Dumas ganha uma bela versão do diretor Wallace. Parceiro de Mel Gibson (em Coração Valente), ele certamente acredita em valores tradicionais, mas não demodês. Desde quando honra, dignidade, lealdade perderam o sentido? É um filme muito bem produzido, e interpretado. DiCaprio faz dois papéis, mas quem rouba a cena é Anne Parrillaud. A ‘femme Nikita’ de Luc Besson encontra aqui a personagem que celebra sua maturidade como mulher e atriz.

Paramount 23h15. Reprise, colorido, 132 min.

Streaming

SUSPENSE

Caminhos do Terror

Um jornalista independente se infiltra em um grupo muçulmano, que está criando uma célula terrorista na França. Com roteiro primoroso, o filme consegue juntar suspense com um grau assustador de realismo.

BIOGRAFIA

Mandela - O caminho para liberdade

Idris Elba encarna Nelson Mandela, líder político da África do Sul e que luta contra a repressão política e o racismo.

Netflix, 2013, 143 min.

TERROR

Voo 7500

Tudo corre bem num voo dos Estados Unidos ao Japão até a morte de um passageiro. A partir daí, coisas sobrenaturais acontecem. Dá alguns sustos.

Telecine Play, 2014, 78 min

DVD

A Conexão Francesa

Com seu título que busca uma aproximação com o clássico Operação França, de William Friedkin, esse filme, baseado numa história real, mostra a guerra entre juiz e traficante em Marselha. Jean Dujardin e Gilles Lellouche carregam o conflito. Ambos estão bem.

Crianças

COMÉDIA

O Acampamento de Papai

Sem dinheiro paras envioar os filhos para um acampamento de férias, dois pais – e amigos – resolvem, montar um acampamento próprio.

Hbo Family 11h52. colorido, 89 min.