Filmes

A Festa de Babette

Babette’s Feast. (Dinamarca, 1987.) Dir. de Gabriel Axel, com Stephane Audran, Jean-Philippe Lafont, Gudmar Wivesson, Bibi Andersson.

Diretor e roteirista, Gabriel Axel baseou-se numa história curta de Isak Dinesen para realizar esse belo filme merecidamente premiado com o Oscar da Academia. Bem antes que Lars Von Trier repaginasse o cinema da Dinamarca, o grande mestre daquela cinematografia era Carl Theodor Dreyer, o homem que queria fotografar a alma. Dreyer fez filmes como A Paixão de Joana d’Arc e A Palavra, que celebram a elevaçãop humana pelo sofrimento físico. Axel vai na contracorrente. Stephane Audran faz a empregada de duas beatas que usa dinheiro que recebeu de herança para fazer um banquete na casa das patroas. Os convidados são líderes religiosos. E as iguarias tão sublimes que uma coisa tão materialista como encher a barriga serve à elevação espiritual. É um grande, imenso filme. E Stéphane, ex de Claude Cabrol, é genial.

Telecine Cult 20h25. Reprise, colorido, 102 min.

Miss Simpatia 2

Miss Congeniality 2: Armed & Fabulous. (Eua, 2005.) Dir. de John Pasquin, com Sandra Bullock, Michael Caine, William Shatner, Octavia Spencer.

No segundo filme da série, Sandra Bullock volta às armas quando colegas policiais são sequestrados. Inferior ao primeiro, mas dá para rir um pouco.

TCM 22h. Reprise, colorido, 115 min.

Bruna Surfistinha

(Brasil, 2011.) Dir. de Marcus Baldini, com Deborah Secco, Drica Moraes, Cássio Gabus Mendes.

Jovem de classe média vira garota de programa e conta suas experiências num blog. Se outro mérito não tivesse, o filme valeria por Deborah Secco, excepcional no papel.

Canal Brasil 1h45. Reprise, colorido, 109 min.

Streaming

FILME

Thithi

Em uma remota vila no sul da Índia, três gerações, o filho, o neto e o bisneto, reagem de formas diferentes a morte de Century Gownda, o patriarca da família que tinha 101 anos de idade.

COMÉDIA

Irmão Natureza

Roger planeja o grande dia em que pedirá Gwen em casamento. No entanto, ele começa a questionar os planos quando seu potencial cunhado tenta se tornar o seu melhor amigo.

Telecine Play, 2016, 96 min.

ANIMAÇÃO

A Era do Gelo

Um mamute, um tigre e uma preguiça gigante precisam cuidar de uma pequena criança perdida de sua tribo.

Google Play, 2002, 81 min

DVD

A Economia do Amor

Bérénice Bejo e Cédric Kahn formam casal em processo de separaçãso. Por falta de opção, continuam morando juntos. O diretor Lafosse aproveita a situação para fazer a autópsia do casamento. Só que, em vez de sentimentos, disseca a economia do casal. Curioso, no mínimo.

Crianças

FANTASIA

A Fantástica Fábrica de Chocolate

A história de Roald Dahl já havia sido filmada por Mel Stuart nos anos 1970. A versão de Tim Burton (com Johnny Depp) tem belo visual, mas...

HBO Family 9h03/20h. colorido, 115 min.