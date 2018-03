Filmes

Entre o Céu e o Inferno

Black Snake Moan. (Eua, 2007.) Dir. De Craig Brewer, Com Samuel L. Jackson, Justin Timberlake, Christina Ricci.

Não importa o que você achou do imbróglio do Oscar, mas a abertura da festa deste ano da Academia foi 10! Justin Timberlake, à frente de um grupo de cantores e dançarinos, adentrou o Dolby Theatre numa homenagem ao musical. Esse Justin não é fraco e tem feito filmes interessantes. Esse lhe oferece um de seus papéis mais bizarros. Na história, Samuel L. Jackson faz um ex-músico que entrou numa viagem autodestrutiva e agora vive à deriva. Ele encontra uma jovem ferida na estrada. É Christina Ricci, que também se perdeu nas drogas e no sexo e agora ambos vão tentar se reerguer. Os personagens já fogem ao padrão das produções de Hollywood, mas o de Timberlake é raro até na trajetória do ator/cantor/performer. E ah, sim, o filme tem uma trilha à base de blues. É muito rica e cria o clima adequado, interrompido pelos momentos de humor.

FX, 14h40. Reprise, colorido, 117 min.

As Pontes de Toko-Ri

The Bridges At Toko-Ri. (Eua, 1954.) Dir. de Mark Robson, com William Holden, Grace Kelly, Fredric March.

Baseado no romance de James A. Michener, o diretor Robson denuncia a futilidade da Guerra da Coreia na história do ex-piloto forçado a deixar a vida civil (e a encarar a luta nos ares).

Telecine Cult, 0h55. Reprise, colorido, 103 min.

Árido Movie

(Brasil, 2006.) Dir. de Lírio Ferreira, com Guilherme Weber, Giulia Gam, Selton Mello, Matheus Nachtergaele.

Repórter do tempo em São Paulo vai enterrar o pai no Nordeste e a família lhe cobra que vingue o morto. Muito bem filmado e montado, é o melhor filme do diretor.

Canal Brasil, 1h45. Reprise, colorido, 115 min.

Streaming

AÇÃO

X-Men: Apocalipse

No último filme do grupo de mutantes, o vilão Apocalipse renasce e começa a busca para dominar o mundo. Bons efeitos visuais, serve para passar o tempo.

DOCUMENTÁRIO

Virunga

Filme indicado para o Oscar, Virunga acompanha o cotidiano de guardas que arriscam suas vidas para proteger uma reserva ambiental na África. Emociona qualquer um.

Netflix, 2014, 100 min.

ROMANCE

Bistrô Romantique

Ótimo filme belga, mostra o Dia dos Namorados em um romântico bistrô no centro da Bélgica. Diverte e, principalmente, faz refletir.

Itunes, 2014, 101 min.

Matheus Mans

DVD

A Sala Verde

Anton Yelchin, o garoto da franquia Star Trek que morreu esmagado pelo próprio carro no ano passado, é um dos atores deste pequeno (mas bom) filme. Banda punk é feita refém no camarim – a sala verde – depois que garota morre durante show. O clima é de tensão e violência.

Crianças

INFANTIL

Uma Professora Muito Maluquinha

Paolla Oliveira é encantadora na adaptação da personagem de Ziraldo. Professora da metrópole bagunça cidade do interior com seus métodos ‘modernos’.

TCM, 18h10. Reprise, colorido, 90 min.