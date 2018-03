Filmes

Indiscreta

Indiscreet. (Eua, 1958.) Dir. de Stanley Donen, com Cary Grant, Ingrid Bergman, Cecil Parker, Phyllis Calvert.

Ingrid Bergman é uma estrela, Cary Grant, um bilionário que não aguenta mais o assédio de mulheres interessadas em seu dinheiro e, por isso, se faz passar por homem casado. Para Bergman – que na vida se envolvera com Roberto Rossellini -, namorar um homem casado não é problema, mas o fato de ele haver mentido... Há quase 60 anos, um filme com esse era ousado em Hollywood. E o interessante é que, passado todo esse tempo, a questão moral não parece tão caduca, não. O diretor Donen, mestre da diversão, fez muitos filmes para discutir os temas do casal, e do casamento. Um outro exemplo é Cinderela em Paris, no Canal Paramount, também nesta quarta, às 14h55. Ajuda muito o fato de Donen, aqui, ter recorrido à dupla hitchcockiana Ingrid/Grant, de Interlúdio/Notorious, de 1946. Há um perfume de Hitchcock no romance de Indiscreta.

Telecine Cult 22h. Reprise, colorido, 100 min.

Quem Vai Ficar com Mary?

There’ S Something About Mary. (Eua, 1998.) Dir. de Bobby E Peter Farrelly, com Cameron Diaz, Matt Dillon, Ben Stiller.

Ben Stiller contrata detetive para reencontrar a garota dos seus sonhos, mas Matt Dillon se apaixona por Cameron Diaz e... O melhor do humor incorreto dos irmãos Farrelly.

FX 13h30. Reprise, colorido, 119 min.

Amar É Sofrer

The Country Girl. (Eua, 1954.) Dir. de George Seaton, com Bing Crosby, Grace Kelly, William Holden.

Grace foi melhor atriz pelo papel da mulher de cantor alcoólatra. Baseado em peça de Clifford Odets, o filme desconcerta. Bing Crosby é quem deveria ter sido premiado.

Telecine Cult 23h45. Reprise, colorido, 134 min.

Streaming

DRAMA

As Confissões

Um monge é convidado para fazer parte de um encontro do G8, que reúne os oito países mais poderosos do mundo. Lá, ele ouve a estranha confissão do diretor do Fundo Monetário Internacional.

ANIMAÇÃO

A Família do Futuro

Órfão, um jovem inventor viaja no tempo para conhecer a família que nunca teve. Ótima animação, mas esquecida pelo público.

Telecine Play, 2007, 92 min.

SÉRIE

Greenleaf

A família Greenleaf administra uma grande igreja nos EUA. O trabalho deles, no entanto, é atrapalhado pelo adultério e pela ganância.

Netflix, 2016, 40 min.

Matheus Mans

DVD

Tá Dando Onda 2

Animação. Pinguim surfista, à procura de novas aventuras, entra na onda de quinteto de marombados que o convence a escalar o pico mais alto do planeta. De lá, descortinam-se praias com ondas gigantescas e ele poderá escolher a melhor para praticar o esporte.

Crianças

ANIMAÇÃO

Frozen – Uma Aventura Congelante

Princesa procura a irmã, na tentativa de quebrar encanto que ameaça congelar o reino todo. Acompanham-na rena, boneco de neve e... vendedor de gelo.

Telecine Fun 20h. Colorido, 109 min.