Filmes

Maravilhoso Boccaccio

Meraviglioso Boccaccio. (Itália, 2015.) Dir. de Paolo e Vittorio Taviani, com Jasmine Trinca, Riccardo Scamarcio, Kim Rossi Stuart.

Pier Paolo Pasolini fez uma adaptação tão forte – e famosa – do Decameron que não deixa de ter sido um risco dos irmãos Taviani também se apossarem da obra-prima de Boccaccio. Em plena Idade Média, a peste assola Florença e um grupo de jovens (sete mulheres e três homens) busca refúgio no campo. Contam-se histórias, e são as de Boccaccio – cinco das 100 que compõem o livro –, todas abordando questões morais (e da natureza humana). O homem ingênuo que acredita poder se tornar invisível, a freira que é encontrada na cama com um homem, o falconeiro testado pela mulher que foi seu grande amor etc. O resultado é uma celebração da arte de contar histórias e do amor em suas múltiplas formas. Além, claro, da beleza celebrada pelas grandes obras do Renascimento, que servem de referência aos diretores.

Telecine Cult 22h. Reprise, colorido, 120 min.

Liv & Ingmar – Uma História de Amor

Liv & Ingmar. (Suécia, 2012.) Dir. de Dheeraj Akolkar.

Ingmar Bergman dissecou o amor e o sexo em grandes filmes. É curioso ver esse documentário com cenas dos filmes dele e depoimentos de Liv Ullman. O tema é a ligação dos dois.

Telecine Cult 12h15. Reprise, colorido e P&B, 89 min.

Encontro Explosivo

Cameron Diaz serve de ‘mula’ e o agente Tom Cruise, mesmo com o risco de ser considerado traidor, a arrasta numa grande aventura. Do mesmo diretor de Logan.

FX 0h50. Reprise, colorido, 110 min.

Streaming

COMÉDIA

Ave, César!

Com direção dos irmãos Coen e elenco afiadíssimo, Ave, César acompanha a difícil rotina de Edward Mannix, responsável por manter a boa imagem de estrelas de um estúdio de cinema.

NACIONAL

O Bem Amado

O filme conta a história do prefeito Odorico Paraguaçu, cujo principal projeto é inaugurar um cemitério em sua cidade. A ideia, porém, não dá certo, já que ninguém morre por lá.

Telecine Play, 2009, 105 min.

SÉRIE

Mil Maneiras de Morrer

Com base em certidões de óbito, esta série mostra as mortes mais incomuns – e idiotas – da história.

Netflix, 2008, 20 min.

Matheus Mans

DVD

A Chegada

Chega amanhã, dia 8, às lojas, o DVD do belo filme do canadense Villeneuve, com Amy Adams e Jeremy Henner como cientistas que tentam se comunicar com alienígenas que chegam a diferentes pontos da Terra com suas naves. Várias indicações para o Oscar, incluindo melhor atriz.

Crianças

ANIMAÇÃO

Bob Esponja – Um Herói Fora d’Água

Bob Esponja enfrenta vilão que roubou a receita do hambúrguer de siri. Para isso, tem de sair do seu mundo submarino. A garotada adora.

Telecine Fun 18h30. Colorido, 92 min.