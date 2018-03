Filmes

Sob o Domínio do Mal

The Manchurian Candidate. (Eua, 2004.) Dir. de Jonathan Demme, com Denzel Washington, Meryl Streep, Liev Schreiber, Jon Voight, Jeffrey Wrighty.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 1962, John Frankenheimer fez, com Frank Sinatra, um dos grandes filmes daquela década. Quarenta e tantos anos depois, Tina Sinatra, que detinha os direitos do original, produziu o remake. Denzel Washington faz o veterano da Guerra do Golfo que sente que algo está errado. Suas lembranças do conflito não batem, e ele duvida que Liev Schreiber, que concorre a vice-presidente, tenha sido o grande herói de sua divisão. Meryl Streep, como uma senadora, é quem empurra a carreira política do filme. Embora a versão antiga seja muito melhor, a nova tem seu interesse. O diretor Demme substitui o establishment militar pelos grandes conglomerados, e levanta questões relevantes sobre onde, de fato, está o poder no mundo moderno. Cuidado com a diabólica Meryl. Se fosse no Brasil... Lava Jato nela!

TCM, 14h. Reprise, colorido, 130 min.

VEJA TAMBÉM

O Beijo da Mulher-Aranha

The Kiss Of Spider Woman. (Brasil/Eua, 1985.) Dir. de Hector Babenco, com Sonia Braga, William Hurt, Raul Julia.

Homossexual preso com ativista político lhe conta fantasiosas histórias sobre a mítica Mulher-Aranha. Um belo Babenco. William Hurt ganhou o Oscar, Sonia é gloriosa.

Canal Brasil 18h25. Reprise, colorido, 125 min.

Salt

Salt. (Eua, 2010.) Dir. de Philip Noyce, com Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor.

Planejada para Tom Cruise e reformatada para Angelina Jolie, a história de agente da CIA acusada de ser espiã da antiga URSS. Final em aberto promete continuação que não houve.

FX 19h30. Reprise, colorido, 104 min.

Veja a programaçção da TV aberta

Veja a programação da TV Fechada

Streaming

INFANTIL

Abóboras Invasoras

Um garoto descobre que seus irmãos adotivos são alienígenas empenhados em dominar a Terra e usar os humanos como jardineiros. Série do Gloob exclusiva para a plataforma de streaming.

Gloob play, 2017, 15 min.

DRAMA

Pastoral Americana

Filha de um homem correto começa a se envolver com atos políticos extremistas e a praticar terrorismo. Bom filme com Ewan McGregor.

Itunes, 2017, 108 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Eu, Robô

Um robô quebra seu código de comportamento e começa a agir como um humano, tendo emoções e até praticando assassinatos.

Netflix, 2004, 115 min.

Matheus Mans

DVD

DOUTOR ESTRANHO

Direção de Scott Derrickson

Benedict Cumberbatch e Tilda Swinton brilham nessa fantasia de super-heróis do universo Marvel. Grandes efeitos, mas o melhor é mesmo a complexidade da história e dos personagens. Médico cuja carreira foi destruída tem nova chance ao se converter no Mestre Supremo.

Crianças

INFANTIL

Kung Fu Panda 3

Po reencontra o pai e treina moradores de um vilarejo cheio de pandas atrapalhados para derrotar perigoso vilão. Jack Black e Angelina Jolie estão entre as vozes originais.

Telecine. Pipoca, 15h45. Colorido, 95 min.