Filmes

Cidade de Deus

(Brasil, 2002). Dir. de Fernando Meirelles, Com Leandro Firmino da Hora, Alexandre Rodrigues, Douglas Silva, Alice Braga, Matheus Nachtergaele, Seu Jorge.

Estão se completando 15 anos da adaptação do livro de Paulo Lins por Fernando Meirelles. Quando surgiu Cidade de Deus, o impacto foi grande – nunca o cinema brasileiro havia retratado desse jeito a violência urbana e a transformação de menores delinquentes em criminosos radicais (nem com Hector Babenco em Pixote). Mas a aceitação crítica não foi imediata – houve acusações de que o filme estaria cosmetizando a realidade, em oposição à estética da fome do Cinema Novo. Algumas imagens, porém, impuseram-se de imediato. A perseguição à galinha, por exemplo. Quando conheceu Meirelles em Hollywood, até Steven Spielberg queria saber os detalhes sobre como ela foi feita. Vale a pena (re)ver a obra-prima do cineasta, agora que a sua fama de clássico está consolidada.

Fx, 22 h. Reprise, colorido, 135 min.

Wolverine Imortal

The Wolverine. (Eua, 2013.) Dir. de James Mangold, com Hugh Jackman, Hiroyuki Sanada, Rila Fukushima, Famke Janssen.

Logan, Parte 1. Wolverine vai ao Japão travar sua maior batalha – contra ele mesmo. Bom de ver e comparar com Logan, o filme do mesmo Mangold, em cartaz nas salas. Wolverine mortal?

Telecine Pipoca, 17h40. Reprise, colorido, 136 min.

Divã

(Brasil, 2009.) Dir. de José Alvarenga Jr., com Lília Cabral, José Mayer, Alexandra Richter, Paulo Gustavo.

Mercedes/Lília Cabral resolve fazer análise para descobrir por que é tão feliz. O resultado é uma crise que as desestabiliza. Grande elenco, grande diversão.

Canal Brasil, 19H50. Reprise, colorido, 90 min.

Streaming

DRAMA

Nebraska

Um rabugento idoso acredita que ganhou na loteria. Seu filho, para não contrariar o pai, resolve acompanhá-lo em uma viagem para receber o prêmio.

Netflix, 2013, 114 min.

AÇÃO

Um Estado de Liberdade

Durante a Guerra Civil Americana, um fazendeiro reúne vizinhos contra os Confederados e forma um pequeno estado livre. Com Matthew McConaughey.

Itunes, 2016, 139 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Aeon Flux

Charlize Theron é a agente de um movimento rebelde. Quando é enviada para matar um líder de governo, no entanto, ela se vê envolvida em uma problemática conspiração. Filme para passar o tempo.

Telecine Play, 2005, 90 min.

Matheus Mans

DVD

As Montanhas se Separam

O mais importante autor de sua geração no cinema chinês reflete sobre as transformações ocorridas no país, desde 1999. Talvez o filme mais polêmico de Jia. Não provoca meias reações. Quem gosta, ama. Quem não gosta acha que é muito ruim.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Menino e o Mundo

Garoto parte em busca do pai numa jornada de iniciação que o confronta com a complexidade do mundo. A animação de Alê Abreu, indicada para o Oscar, enche os olhos com suas cores.

HBO Family, 10h01. colorido, 85 min.