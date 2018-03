Filmes

Ladrão de Casaca

To Catch A Thief. (Eua, 1955.) Dir. de Alfred Hitchcock,com Cary Grant, Grace Kelly, Jesse Royce Landis, Charles Vanel.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 1954, dois jovens críticos de Cahiers du Cinéma – Claude Chabrol e François Truffaut –, foram entrevistar Alfred Hitchcock, que filmava na Côte d’Azur. O mestre explicou-lhes sua concepção de cinema – o filme é feito na preparação, filmar é só passar o roteiro pela câmera. Se não fosse assim, como ele poderia estar conversando com eles? Além de ser um dos mais perfeitos filmes de Hitchcock, com sua elegante combinação de humor e suspense, Ladrão de Casaca ficou famoso porque durante a rodagem a estrela Grace Kelly conheceu o príncipe de Rainier, de Mônaco, e... Ela, que já era princesa de Hollywood, virou princesa de verdade. Na história, Cary Grant faz ladrão aposentado que tenta descobrir quem está usando seus antigos métodos para novos roubos. Hitchcock com certeza fez filmes maiores (e melhores), mas esse é dos mais prazerosos de ver.

Telecine Cult, 22 h. Reprise, colorido, 106 min.

VEJA TAMBÉM

Corpo Fechado

Umbreakable. (Eua, 2000.) Dir. de M. Night Shyamalan, com Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright.

Sobrevivente de um acidente de trens, Bruce Willis tenta descobrir o que ocorreu. Samuel L. Jackson lhe fornece uma explicação bizarra. Embutido na história, está o tema do racismo.

TCM, 16h40. Reprise, colorido, 107 min.

Romance da Empregada

(Brasil, 1988.) Dir. de Bruno Barreto, com Betty Faria, Brandão Filho, Daniel Filho, Paulo Gracindo.

O melhor filme de Bruno Barreto. A história de Fausta e o biscateiro que lhe desvenda um mundo melhor do que aquele em que vive. Betty Faria está excepcional.

Canal Brasil, 19h25. Reprise, colorido, 95 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da Tv fechada

Streaming

DRAMA

Um Homem Chamado Ove

Indicado para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, Um Homem Chamado Ove mostra a vida de um homem amargurado, mas que acaba fazendo amizade com os novos vizinhos.

Itunes, 2016, 115 min.

NACIONAL

Faroeste Caboclo

Filme baseado na música homônima de Renato Russo, mostra o drama de um criminoso que tem seu relacionamento prejudicado por conta do seu passado marginal.

Netflix, 2013, 105 min.

POLICIAL

Tropa de Elite

Wagner Moura é um comandante do Bope que quer deixar a corporação, mas precisa achar um substituto.

Telecine Play, 2007, 113 min.

Matheus Mans

DVD

O CONTADOR

EUA, 2016. Dir. de Gavin O’ Connor. Warner R$ 49,90

Garoto autista desenvolve habilidades que o transformam num excelente contador. O problema é que suas descobertas sobre a administração de uma grande empresa provocam assassinatos em massa. Se não for o melhor, é um dos bons papéis de Ben Affleck.

Crianças

INFANTIL

O Pequeno Stuart Little

Rodrigo Santoro é quem dubla o ratinho charmoso, adotado por uma família. O problema é o gato, que faz de tudo para hostilizar/devorar o novo integrante da casa. Um regalo.

HBO Family, 13h558. Col., 84 min.