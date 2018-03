Filmes

Os Intocáveis

De Palma sempre se alimentou da obra de Alfred Hitchcock, absorvendo lições de suspense do mestre e erigindo, como tema de seu cinema, o assassinato na ducha de Psicose. Quando descolou de Hitch, De Palma seguiu fazendo um cinema de cinéfilo. Em Os Intocáveis, baseado na série de TV com Robert Stack, ele conta como Elliot Ness formou a equipe de quatro que conseguiu desmontar o poderio de Al Capone em Chicago. Na grande cena, na Central Station, o diretor recria imagens imortais de O Encouraçado Potemkin, de Sergei M. Eisenstein – o carrinho de bebê na escadaria de Odessa. A trilha de Ennio Morricone contribui para o clima e Sean Connery está ótimo no papel que lhe deu o Oscar (de coadjuvante). Anos depois, De Palma formatou Missão Impossível para o cinema. É um grande diretor.

TCM, 22h. Reprise, colorido, 119 min.

Carandiru

(Eua, 2003.) Dir. de Hector Babenco, Com Luiz Carlos Vasconcelos, Rodrigo Santoro, Caio Blat, Gero Camilo, Wagner Moura.

A direção de cena forte de Babenco compensa falhas de roteiro nessa vigorosa recriação do massacre do Carandiru. Imagem inesquecível – o cão que avança no corredor.

Canal Brasil, 19h. Reprise, colorido, 149 min.

Medo e Delírio

Fear And Loathing In Las Vegas. (Eua, 1998.) Dir. de Terry Gilliam, com Johnny Depp, Benicio Del Toro, Cameron Diaz.

Adaptação do livro cult de Hunter S, Thompson. Só as drogas podem tornar real a experiência de viver em Los Angeles. Não é para todos os gostos, mas tem admiradores.

Telecine Cult, 1h50. Reprise, colorido, 119 min.

Streaming

AÇÃO

Cães de Aluguel

Seis bandidos se reúnem para um roubo. No entanto, tudo dá errado e a equipe precisa descobrir quem os traiu. Um dos principais sucessos de Tarantino, gera grande tensão.

DRAMA

Contágio

Arnold Schwarzenegger é pai de uma garota infectada com um vírus, que a transforma em um zumbi. Ao contrário dos procedimentos , ele decide ficar ao lado dela até o fim.

Telecine Play, 2015, 93 min.

AÇÃO

Jack Reacher: Sem Retorno

Tom Cruise tenta acabar com uma conspiração de governo que tenta acusar sua colega Susan Turner de traição.

Google Play, 2016, 118 min.

DVD

Assassinatos do Passado

Detetive investiga assassinatos em série e descobre que o padrão corresponde ao método de um criminoso que está preso há anos. O que está ocorrendo? O bom elenco ajuda a fazer a diferença deste thriller mediano – Terrence Howard, Queen Latifah, Peter Fonda.

Infanto-juvenil

Ender’s Game

Baseado num livro famoso – de Orson Scott Card, de 1977 –, um filme curioso sobre garoto treinado para enfrentar alienígenas num jogo que poderá decidir o futuro da raça humana.

HBO Family, 10h35. Colorido, 114 min.