Filmes

Vinhas da Ira

(The Grapes Of Wrath). Eua, 1940. Dir. de John Ford, com Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine.

Numa cena de Eu não Sou Seu Negro, de Raoul Peck, o secretário de Justiça de John Kennedy, seu irmão Bobby, profetiza, em plena luta por direitos civis, que dentro de 40 anos “poderemos ter um presidente negro” (Obama?) . É interessante assinalar que, nesta quinta, 2, estreia Um Limite entre Nós, de Denzel Washington, s0bre a consciência social de uma família negra nos anos 1950. A questão da negritude avança – no cinema como na sociedade. Há 70 e tantos anos, quase 80, Hollywood já fazia esse tipo de filme, mas sobre famílias de brancos, o que deve servir como material de reflexão (sobre inclusão). Baseado no romance de John Steinbeck, o clássico de Ford conta a história da família Joad que, durante a depressão econômica, sonha com uma vida melhor na ensolarada Califórnia. Oscars de direção (Ford) e atriz coadjuvante (Jane Darwell).

Telecine Cult 23h50. Reprise, p&b,129 min.

A Joia do Nilo

The Jewell Of The Nile. (Eua, 1985.) Dir. de Lewis Teague, com Michae L Douglas, Kathleen Turner, Danny De Vito.

A escritora Joan Wilder e seu namorado aventureiro (Jack Colton)buscam a jóia do título, e é um homem santo. Curioso de (re)ver à luz da nova presidência de Trump.

TCM, 0h25. Reprise, colorido, 89 min.

Gladiador

Gladiator. (Eua, 2000.) Dir. de Ridley Scott, com Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed.

General romano cai em desgraça no Império, mas se reergue no Coliseu. Grandes cenas e uma grande atuação de Russell Crowe, que venceu o Oscar pelo papel.

Telecine Pipoca 16h55. Reprise, colorido, 154 min.

Streaming

DOCUMENTÁRIO

Os Capacetes Brancos

Vencedor do Oscar 2017 de Melhor Documentário em Curta-metragem, Os Capacetes Brancos mostra os desafios de voluntários que resgatam pessoas em escombros na Síria.

Netflix, 2016, 40 MIN.

DRAMA

A Linguagem do Coração

Marie nasceu cega e surda. Vendo sua dificuldade para se adaptar ao mundo, o pai a manda para um convento. Lá ela consegue a confiança e o carinho da freira Margueritte, que a ajuda a se expressar.

Telecine Play, 2014, 94 min.

AÇÃO

O Contador

Ben Affleck é um estranho contador que, em suas horas vagas, atua como assassino profissional.

Google Play, 2016, 127 min.

Matheus Mans

DVD

AMIZADE VERDADEIRA

A velha história da amizade entre garoto e cachorro ganha nova roupagem. O menino sofre bullyng na escola. Encontra um cão em condições deploráveis e, ao salvá-lo, se fortalece a ponto de enfrentar os valentões da turma, que antes o assustavam.

Crianças

AVENTURA

Percy Jackson e o Ladrão de Raios

Especialista em formatar séries (Esqueceram de Mim, Harry Potter), Columbus adapta o livro de Rick Riordan sobre adolescente filho do deus Poseidon.

Telecine Action 15h50. Colorido, 119 min.