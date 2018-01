Filmes

Antônia

(Brasil, 2007.) Dir. de Tata Amaral, com Negra Li, Leilah Moreno, Quelynah, Cindy Mendes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tata Amaral evoluiu de uma dramaturgia, digamos, tradicional – em filmes como Um Céu de Estrelas e Através da Janela – para outra coisa. A história das garotas da Vila Brasilândia, em São Paulo, que se cansam de fazer o back vocal para bandas de homens e formam o próprio grupo, expressa questões como identidade, feminismo, cidadania. A banda delas traz a voz da mulher da periferia – funk, soul, rap. Mas, quando elas começam a fazer sucesso, uma série de condicionamentos – machismo, violência etc – desestabiliza as garotas e precipita... o desastre? Tata Amaral tem se interessado cada vez mais por essas vozes que vêm de fora para dentro, ajudando a revelar um Brasil de excluídos que luta por se afirmar. Antônia não é perfeito, mas é um belo filme. Fugazmente, virou série. Deveria ter tido uma vida mais longa que duas temporadas na TV.

Canal Brasil 19h20. Reprise, colorido, 90 min.

VEJA TAMBÉM

O Casamento do Meu Melhor Amigo

My Best Friend Wedding. (Eua, 1997.) Dir. de P.J. Hogan,com Julia Roberts, Cameron Diaz, Rupert Everett.

Julia Roberts faz de tudo para impedir o casamento do melhor amigo – ao descobrir que o ama. Rupert Everett, o amigo gay, rouba a cena.

Sony 14h20. Reprise, colorido, 105 min.

Tatuagem

(Brasil, 2013.) Dir. de Hilton Lacerda, com Irandhir Santos, Jesuíta Barbosa, Ariclenes Barroso.

A vida de uma trupe libertária do Recife sob a ditadura. Irregular, mas com cenas de arrepiar, de tão intensas e verdadeiras na amostragem do sexo, independentemente de sexo.

Telecine Cult 0h30. Reprise, colorido, 130 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streming

FICÇÃO CIENTÍFICA

A Chegada

Naves extraterrestres chegam na Terra e Amy Adams, renomada linguista, fica responsável por toda a comunicação com as criaturas. Emociona e ainda tem um final extremamente inesperado.

Google play, 2016, 116 min.

DOCUMENTÁRIO

A 13ª Emenda

Estudiosos, ativistas e políticos analisam a correlação entre a criminalização da população negra dos EUA e o boom do sistema prisional do país.

Netflix, 2016, 100 min.

ANIMAÇÃO

Trolls

Extremamente colorido e musical, Trolls acompanha a vida de pequenos seres que precisam lidar com uma invasão de monstros em sua vila.

Itunes, 2016, 92 min.

Matheus Mans

DVD

AGNUS DEI

O belo longa da francesa Anne Fontaine reconstitui um episódio da 2.ª Grande Guerra, quando freiras de um convento na Polônia foram estupradas e engravidaram. Instinto, cultura repressora, fé. Como reagir face ao horror? Elas vão ser mães? E abortar, como?

Crianças

ANIMAÇÃO

Justice League – Attack of the Legion of Doom

Os super-heróis da Lego DC conquistam o público de todas as idades. Nessa aventura, a Liga da Justiça enfrenta recrudescimento do crime em Metrópolis.

Hbo Family 13h35. Colorido, 75 min.