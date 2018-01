O Último Pistoleiro

The Shootist. (Eua, 1976.) Dir. de Don Siegel, com John Wayne, James Stewart, Lauren Bacall, Ron Howard.

Ator de John Ford, Howard Hawks e Henry Hathaway, John Wayne interpretou para eles mocinhos inesquecíveis em westerns que fazem parte da lenda. Em 1969, Wayne ganhou o Oscar pelo xerife bêbado de Bravura Indômita. Em 1971, interpretou o velho pistoleiro que morria durante transporte de manada e era enterrado na pradaria pelos garotos de Os Cowboys. São papéis elegíacos que prenunciam o fim. E então veio a história do pistoleiro que está morrendo de câncer, mas ainda tem uma última missão a cumprir. O que ele faz é filtrado pelo olhar do garoto – o futuro diretor Ron Howard. Pode-se imaginar o jovem Howard, já querendo ser diretor, ouvindo as histórias de Wayne e James Stewart. Os dois grandes astros atuaram juntos em O Homem Que Matou o Facínora. Não por acaso, a obra-prima de Ford é matriz dos melhores filmes de Howard.

Telecine Cult 0h05. Reprise, colorido, 99 min.

Heleno

(Brasil, 2012.) Dir. de José Henrique Fonseca, com Rodrigo Santoro, Angie Cepeda, Alinne Moraes.

História do mítico Heleno de Freitas, jogador que foi o rei do Rio nos anos 40. A glória e a tragédia. Bem produzido e interpretado, belo filme.

Canal Brasil 18h. Reprise, P&B, 116 min.

Velocidade Máxima

Speed. (Eua, 1993.) Dir. de Jan De Bont, Com Keanu Reeves, Sandra Bullock, Dennis Hopper, Jeff Daniels.

Terrorista ameaça explodir ônibus cheio de crianças, que não pode parar. Eletrizante, e pode Ser Visto Como Metáfora Do Próprio Cinema. Na Sequência, Passa O 2.

Fx 20h30. Reprise, colorido, 116 min.

