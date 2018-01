Filmes

A Princesa e o Plebeu

Roman Holiday. (Eua, 1953.) Dir. de William Wyler, com Audrey Hepburn, Gregory Peck, Eddie Albert.

Em 2011, em Habemus Papam, Nanni Moretti criou a cena em que Michel Piccoli, eleito papa, some na noite de Roma, numa experiência anônima. Não deixava de ser um eco meio distante da comédia clássica de Wyler. A princesa Audrey Hepburn, de passagem por Roma, foge do palácio e experimenta o gosto de ser uma pessoa comum, seguida pelo repórter Gregory Peck. Justamente naquele ano, o mais duro do macarthismo, Dalton Trumbo, que criou a história e coescreveu o roteiro, estava na lista negra. O filme recebeu os Oscars de atriz e história original, mas Trumbo teve um testa de ferro, premiado por ele (Ian McLellan Hunter). Neste domingo de Oscar, vale lembrar a história. E, sim, o filme de Wyler merece sua fama de clássico. Audrey é irresistível com medo de perder a mão na boca da estátua.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, P&B, 119 min.

Melhor É Impossível

As Good As It Gets. (Eua, 1998.) Dir. de James L. Brooks, com Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, Cuba Gooding Jr.

Nicholson sofre de TOC, Transtorno Obessivo Compulsivo, Helen é uma garçonete mãe solteira. E os dois ganharam o Oscar pela comédia no estilo doce-amargo do diretor Brooks.

TCM, 15h25. Reprise, colorido, 138 min.

Quem Quer Ser Um Milionário?

Slumdog Millionaire. (Inglaterra/Eua, 2008.) Dir. de Danny Boyle, com Dev Patel, Freida Pinto.

Chuva de Oscars, incluindo filme e direção, para a história do garoto que participa de reality show para reencontrar a mulher amada.

Sony, 21h30. Reprise, colorido, 120 min.

Streaming

DRAMA

Em Nome do Pai

Em mais uma atuação arrebatadora de Daniel Day-Lewis, Em Nome do Pai mostra os problemas do sistema judiciário irlandês, que condena injustamente três jovens após um ataque terrorista.

POLICIAL

Sangue no Gelo

Nicolas Cage tenta encontrar provas de que John Cusack é um serial killer que violenta e mata mulheres há 13 anos. Filme ruim, mas ótimo para passar o tempo.

Telecine Play, 2013, 103 min.

DRAMA

Ninguém Deseja a Noite

Josephine é uma exploradora que precisa enfrentar o frio do Polo Norte para encontrar seu marido.

Itunes, 2015, 118 min.

Matheus Mans

DVD

O Cinema de John Cassavetes

Há um culto ao ator e diretor John Cassavetes (1929-1989), que construiu sua obra de autor longe dos grandes estúdios, abordando quase sempre o tema do casal. O lançamento, cheio de extras, traz os filmes – Faces, Morte de Um Bookmaker Chinês e Noite de Estreia.

Crianças

AVENTURA

Peter Pan

A bela versão de Joe Wright para a conhecida história de James M. Barrie privilegia a amizade de Peter e Hook, bem antes que esse vire o sinistro Capitão Gancho.

HBO Family, 16h17. Col., 111 Min.