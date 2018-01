Filmes

Lisbela e o Prisioneiro

Lisbela vive imersa no universo de fantasia do cinema, sonhando com aventura e os galãs de Róliúdi. Chega à pequena cidade o malandro Leléu, perseguido por um matador de aluguel. As vidas de Lisbela e dele nunca mais serão as mesmas. Sempre interessado em desbravar fronteiras da comunicação audiovisual, mestre manipulador de linguagens e gêneros, Guel Arraes baseou-se aqui numa peça de Osman Lins. Fez um filme que possui um encanto todo especial. embalado num clima mágico e muito bem servido pelo elenco. Selton, Débora, Marco e Virginia brilham num registro antinaturalista, servindo aos personagens e ao relato de forma exemplar. É o tipo do programa que, quanto mais se vê, mais se gosta. Pois, como diz, Lisbela, sintetizando o sentido da obra, o importante não é saber o que acontece, mas como as coisas vão acontecer.

Canal Brasil, 13h35. Reprise, colorido, 110 min.

Top Gang – Ases Indomáveis

Top Gun. (Eua, 1986.) Dir. de Tony Sc Ott, com Tom Cruise, Mc Gillis, Val Kilmer.

Tom Cruise nos ares, como piloto. Tom Cruise na moto. E Berlin, na trilha – Take My Breathe Away. Eletrizante, o filme tirou o fôlego do público e transformou o jovem Tom em astro planetário.

TCM, 14h. Reprise, colorido, 110 min.

Mãe Só Há Uma

(Brasil, 2016.) Dir. de Anna Muylaert, com Naomi Nero, Dani Nefussi, Matheus Nachtergaele.

Garoto que foi sequestrado na maternidade é devolvido à família original. E sua vida vira um pesadelo com o pai conservador. E se for esse o melhor filme de Anna Muylaert?

Canal Brasil, 0h. Reprise, colorido, 82 min.

Streaming

DRAMA

A Juventude

Com atuações memoráveis de Michael Caine e Harvey Keitel, A Juventude acompanha a vida de dois amigos aposentados em um retiro de férias. Com direção de Paolo Sorrentino, tem uma história memorável e reflexiva.

BIOGRAFIA

Sully

Acompanhamos Tom Hanks como um piloto de avião que consegue pousar no Rio Hudson após uma pane elétrica acometer a aeronave.

Google Play, 2016, 95 min.

ANIMAÇÃO

Cegonhas

Esta divertida animação mostra o processo de logística das cegonhas, que entregam bebês para os seus respectivos pais.

Looke, 2016, 86 min.

DVD

Sessão Dupla de Terror

Duas versões da história de Richard Matheson, The Omega Man. Sobrevivente de hecatombe enfrenta zumbis que vivem à noite. Sydney Salkow dirige Mortos Que Matam, comVincent Price, de 1964. E Boris Sagal, A Ultima Esperança da Terra, com Charlton Heston, de 1971.

Crianças

ANIMAÇÃO

Rango

Bore Verbinski foi crucificado por O Cavaleirto Solitário, mas não foi por falta de afinidade com o western. Que o diga sua fábula sobre o camaleão que vira mocinho.

Sony, 19h. Reprise, colorido, 111 min.