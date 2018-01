Filmes

Moscou Contra 007

Após o sucesso de O Satânico Dr. No, o inglês Young emendou logo uma segunda aventura de James Bond com Sean Connery. Passaram-se mais de 50 anos, sucederam-se os atores, os diretores, mas Moscou Contra 007 segue imbatível como um dos melhores (o melhor?) filme do agente com licença para matar. James enfrenta conexão russa que o leva numa verdadeira volta ao mundo, incluindo cenas erm Istambul e Veneza. O diretor queria a grega Katina Paxinou – a mãe de Rocco e Seus Irmãos – como a vilã Rosa Klebb, mas como ela não tinha agenda, quem fez o papel foi a brechtiana Lotte Lenya. Sua luta com o herói no Oriente Express, com aquele sapato dotado de lâminas mortíferas, é antológica. E ainda tem Robert Shaw como o outro vilão (loiro) e Matt Monroe cantando o tema From Russia With Love.

Telecine Cult, 19h50. Reprise, colorido, 108 min.

VEJA TAMBÉM

007 Contra Goldfinger

Goldfinger. (Inglaterra, 1964.) Dir. de Guy Hamilton, com Sean Connery, Gert Froebe, Honor Blackman, Shirley Eaton.

Shirley Bassey canta o tema, Honor Blackman faz a bondgirl e Sean Connery é perfeito na pele de vilão tão obcecado por ouro que invade Fort Knox, onde estão as reservas dos EUA.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido. 111 min.

Com 007 Só Se Vive Duas Vezes

You Only Live Twice. (Inglaterra, 1967.). Dir. de Lewis Gilbert, com Sean Connery, Akiko Wakabayashi, Karin Dor.

Mais 007. James Bond enfrenta a Spectre no Japão com roteiro de ninguém menos que Roald Dahl. Nota 10 para o aquário de piranhas.

Telecine Cult, 0h05. Reprise, colorido, 116 min.

Streaming

BIOGRAFIA

A Teoria de Tudo

Conta a história do britânico Stephen Hawking, astrofísico que superou uma doença incurável e se tornou uma das referências na ciência. Com destaque para atuação de Eddie Redmayne.

COMÉDIA

Um Fim de Semana Diferente

A relação entre um pai e seu filho é colocada em prova durante a busca de uma caixa de ferramentas. Bom para passar o tempo.

Telecine Play, 2016, 98 min.

ANIMAÇÃO

Uma Aventura Lego

Emmet, um brinquedo feito de bloquinhos, descobre que é a única esperança para salvar o mundo de um tirano.

Google Play, 2014, 100 min.

Matheus Mans

DVD

Mad Max Edição de Colecionador

Do primeiro Mad Max ao operístico Estrada da Fúria, a série criada por George Miller marcou o imaginário do público. Distopia pós-apocalítica, transformou Mel Gibson em astro e chega ao exemplar recente com uma heroína feminista, a Furiosa de Charlyze Theron.

Crianças

FANTASIA

Harry Potter e a Ordem da Fênix

A adaptação do quinto livro da série de JK Rawling incrementa as aventuras do bruxinho David Rattcliffe com a ótima direção de David Yates.

HBO Family, 12h22. Colorido, 138 min.