Filmes

Ensina-me a Viver

Harold And Maude. (Eua, 1971). Dir. de Hal Ashby, com Ruth Gordon, Bud Cort.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jovem que não vê graça nenhuma na vida vive simulando suicídios. Com isso, espanta as pretendentes a namorada trazidas pela mãe. Nada na vida parece interessá-lo até conhecer uma senhora de 80 anos – o encontro acontece durante um enterro. É a chance de ele conhecer a alegria de viver personificada em uma senhora que não vê barreiras por conta da idade. Uma bela fábula sobre o valor da vida e de como a velhice não significa o fim. Curiosamente, o filme foi um fracasso de pública em seu lançamento, alçando o status de cult com o passar do tempo. Ruth Gordon, que vive Maude, a velhinha, foi também uma grande roteirista. A trama inspirou montagens no teatro em várias partes do mundo e, no Brasil, alcançou sucesso com Glória Menezes no papel principal. Preste atenção na trilha sonora de Cat Stevens, que tem duas canções compostas especialmente para o filme.

TC Cult, 20h10. Reprise, colorido, 105 min.

VEJA TAMBÉM

O Quarto de Jack

Room. (Eua, 2015). Dir. de Lenny Abrahamson, com Brie Larson, Jacob Tremblay.

Jack e a mãe, Joy, vivem em um pequeno quarto, isolados do mundo. Mantidos em cativeiro por um homem, ela elabora um plano para fugir e conta com a ajuda do menino para que ambos voltem à vida normal.

Tc Pipoca, 23h45. Reprise, colorido, 135 min.

Paulinho da Viola – Meu Tempo É Hoje

(Brasil, 2003). Dir. de Izabel Jaguaribe.

Paulinho da Viola apresenta seus mestres e amigos, suas influências musicais e percorre sua rotina peculiar e discreta, apresentando hábitos e costumes desconhecidos do grande público.

Canal Brasil, 18h. Reprise, colorido, 83 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streming

DRAMA

Depois da Tempestade

Neste emocionante drama japonês, um escritor decadente tenta retomar o controle de sua vida. Assim, numa noite, ele tem a oportunidade de reatar laços com sua mãe, sua ex-mulher e seu filho.

Itunes, 2016, 117 min.

COMÉDIA

Casamento Grego 2

Na continuação do sucesso de 2002, acompanhamos o casal Toula e Ian já com alguns anos de casados. Não é melhor que o primeiro, mas diverte.

Telecine Play, 2016, 94 min.

AÇÃO

‘Gantz-O’

Mortos são ressuscitados para lutar contra alienígenas no Japão. Não se assuste com a premissa: apesar de estranha, a história é incrível.

Netflix, 2016, 95 min.

Matheus Mans

DVD

Nunca me digas Adeus

Phil (Errol Flynn) e Ellen (Eleanor Parker) divorciaram-se há um ano. Sua filha de 8 anos, “Flip” (Patti Brady), vive infeliz com os pais separados. Phil ainda é apaixonado por Ellen e tenta reconciliar-se com ela, sempre sem sucesso e ainda lhe causando ciúmes.

Crianças

ANIMAÇÃO

Bernardo e Bianca

A Sociedade de Proteção e Ajuda, formada por camundongos de diversos países, se reúne no prédio da ONU devido à descoberta de uma garrafa que contém uma mensagem de ajuda.

TCM, 9h. Reprise, cor, 90 min.