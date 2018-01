Filmes

Heleno

(Brasil, 2011). Dir. de José Henrique Fonseca, com Rodrigo Santoro, Alinne Moraes, Angie Cepeda.

Nos anos 1940, o jogador de futebol Heleno de Freitas (1920-1959) era visto como o príncipe do Rio de Janeiro. Além de galã, era um ótimo atleta. Mas seu comportamento arredio, indisciplina e a doença que adquiriu transformaram sua vida em uma trágica história. Rodrigo Santoro preparou-se com cuidado para representar o papel, tanto no corte de cabelo como no olhar ao mesmo tempo sedutor e enfurecido. E, sem avisar a produção, o ator decidiu passar um fim de semana em São João Nepomuceno e Barbacena, cidades mineiras onde Heleno de Freitas nasceu e morreu, respectivamente. O jogador era um gentleman fora do gramado, incapaz de insultar alguém. Em campo, porém, era obcecado pela vitória. Primeiro jogador a atrair donzelas para os estádios por conta de seu charme, teve um fim dramático, internado em um sanatório.

Canal Brasil, 22h, Reprise, colorido, 116 min.

Os Doze Condenados

The Dirty Dozen. (Eua, 1967). Dir. de Robert Aldrich, com Charles Bronson.

Na 2.ª Guerra, comandante é obrigado a recrutar militares condenados à prisão para participar de uma missão suicida. Clássico insuperável, com roteiro impecável e maravilhosa direção de Aldrich.

Tcm, 14h. Reprise, colorido, 150 min.

Pulp Fiction – Tempo de Violência

Pulp Fiction. (Eua, 1994). Dir. de Quentin Tarantino, com Bruce Willis.

Assassinos passam por imprevistos ao recuperar mala para mafioso. Boxeador é pago pelo mesmo mafioso para perder uma luta. Histórias que se cruzam.

Telecine Cult, 19h10. Reprise, colorido, 170 min.

Streaming

AÇÃO

Cães de Guerra

Dois amigos aproveitam um brecha na lei para participar de contratos militares com os EUA. Com o tempo, eles acabam ganhando milhões com a venda de armas.

AÇÃO

A Justiceira

Mostra a vida de uma simpática e gentil professora de ensino fundamental que age como uma justiceira que elimina maus elementos.

Telecine Play, 2014, 86 min.

TERROR

Ouija

Cinco amigos precisam enfrentar seus piores medos quando despertam os poderes de um jogo conectado com o mundo dos espíritos. Lotado de clichês, mas dá medo.

Netflix, 2014, 89 min.

Matheus Mans

DVD

13 Minutos

Biografia de Georg Elser, o homem que tentou matar Hitler. Em 1939, ele implantou uma bomba atrás de um púlpito usado por Hitler, em Munique. Mas o Führer deixou o local mais cedo que o esperado, contrariando o plano que poderia ter evitado a 2ª Guerra Mundial.

Crianças

COMÉDIA

A Pantera Cor de Rosa 2

O inspetor Jacques Clouseau é convocado para comandar a equipe dos sonhos de detetives em uma missão urgente: recuperar o valioso diamante Pantera Cor-de-Rosa.

Telecine Pipoca, 10h10. Reprise, colorido, 100 min.