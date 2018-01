Filmes

Pixote – A Lei do Mais Fraco

(Brasil, 1981). Dir. de Hector Babenco, com Fernando Ramos da Silva, Marília Pêra.

Pixote é um menino de São Paulo que vai parar num reformatório. Lá, acaba se unindo a Dito, Lilica, Chico e Fumaça. Os jovens passam por dificuldades e vivem uma existência aparentemente sem saída. A ideia de rodar um filme sobre a violência entre menores abandonados surgiu quando Babenco acompanhou um amigo, que faria uma série de fotografias na Febem do Tatuapé. O estado físico e mental dos meninos sensibilizou-o a ponto de abandonar o projeto que vinha estudando. Na cena mais famosa, Pixote aninha-se nos braços da prostituta interpretada por Marília Pêra, recriando a imagem emblemática da Pietà, de Michelangelo. Ele suga o peito da prostituta até que se instala o mal-estar e ela o joga para fora do leito. Silva seguiu o rastro infeliz de seu personagem e, dez anos depois, foi morto pela polícia, em Diadema. Sucesso no exterior, é a obra-prima da carreira de Babenco.

Canal Brasil, 1h55. Reprise, colorido, 128 min.

Matheus Mans

