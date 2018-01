Filmes

Nascido em 4 de Julho

Born On The Fourth Of July. (Eua, 1989). Dir. de Oliver Stone, com Tom Cruise, Raymond Barry, Bryan Larkin.

Nascido na data da independência americana, jovem patriota alista-se como voluntário na Guerra do Vietnã, convencido de que estará defendendo o mundo livre. Durante os combates, ele mata acidentalmente um companheiro de batalhão e depois fere a espinha, ficando paralítico. De volta à América, descobre as mentiras sobre a guerra e se transforma em um militante pacifista. Inspirado na história de Ron Kovic, que serviu de consultor. Pomposo na época de lançamento, envelheceu um pouco, mas ofereceu a Cruise a chance de representar um papel sério. E ele se saiu bem. Cruise já era o astro número 1 de Hollywood quando fez este papel atípico que lhe valeu uma indicação para o prêmio da academia. Stone recebeu seu segundo prêmio de direção, mas Nascido em 4 de Julho perdeu a estatueta de melhor filme para Conduzindo Miss Daisy.

Telecine Cult, 12h50. Reprise, colorido, 150 min.

Trumbo: Lista Negra

Trumbo. (Eua, 2015). Dir. de Jay Roach, com Bryan Cranston, Helen Mirren.

Biografia do roteirista Dalton Trumbo que, durante a Guerra Fria, foi perseguido e preso pelo Comitê de Atividades Antiamericanas. Solto, proibido de trabalhar, e foi obrigado a utilizar pseudônimos.

Telecine Pipoca, 13h. Reprise, colorido, 140 min.

A Lagoa Azul

The Blue Lagoon. (Eua, 1980). Dir. de Randal Kleiser, com Brooke Shields, Christopher Atkins.

Após naufrágio, duas crianças são obrigadas a viver sozinhas em uma ilha. Espécie de Robinson Crusoe para jovens que fez muito sucesso na época. Belíssima fotografia.

Tcm, 22h. Reprise, colorido, 104 min.

Telecine Premium, 8H35. Reprise, colorido, 105 min.