Filmes

Ou Tudo, Ou Nada

The Full Monty. (Inglaterra, 1997). Dir. de Peter Cattaneo, com Robert Carlyle, Tom Wilkinson, Mark Addy.

Com o declínio da indústria metalúrgica em Sheffield, é grande o número de homens desempregados. Para driblar a crise e faturar algum dinheiro, um grupo de seis amigos tem uma ideia inusitada: montar um show de strip-tease em que ficarão completamente nus. Grande sucesso de bilheteria – também no Brasil –, a despretensão com que trata um assunto sério é o grande trunfo do filme, que inspirou também um musical, que fez sucesso no Rio e em São Paulo. Apesar de se passar na era Thatcher, o filme continua muito atual, especialmente no Brasil, onde a taxa de desemprego continua alta. Um dos problemas do filme é que termina de maneira abrupta: o diretor simplesmente não sabe o que fazer com o day after dos protagonistas. Mesmo assim, as interpretações (especialmente de Carlyle e Wilkinson) garantem a diversão.

Telecine Cult, 12h30. Reprise, colorido, 100 min.

VEJA TAMBÉM

Garrincha – Alegria do Povo

(Eua, 1962). Dir. de Joaquim Pedro de Andrade.

Documentário sobre o genial jogador de pernas tortas, que se consagrou no Botafogo e foi essencial na Copa do Chile, em 1962. O filme registra imagens da família e da cidade onde o craque nasceu.

Canal Brasil, 19h40. Reprise, P&B, 58 min.

O Profissional

Léon: The Professional. (França, 1994). Dir. de Luc Besson, com Gary Oldman, Jean Reno, Natalie Portman.

Assassino por encomenda se recusa a realizar trabalhos nos quais as vítimas sejam mulheres ou crianças. Ele é contratado pela máfia por sua eficiência e discrição.

Tcm, 14h05. Reprise, colorido, 125 min.

Streaming

FICÇÃO CIENTÍFICA

O Predestinado

Acompanhamos a história de um agente que viaja no tempo para impedir grandes crimes. No entanto, no meio do caminho, surge um oponente implacável. Final surpreendente.

Netflix, 2014, 97 min.

DRAMA

O Abraço da Serpente

Um cientista, com uma grave doença, convence um xamã indígena a ajudá-lo a encontrar uma flor que pode ser sua cura.

Telecine Play, 2015, 123 min.

SUSPENSE

Presságios de um Crime

Um Agente Federal Busca A Ajuda de um Médium Para Solucionar um Crime. Com Direção do Brasileiro Afonso Poyart, O Filme Tem Anthony Hopkins e Colin Farrell no Elenco.

Google Play, 2016, 101 Min.

Matheus Mans

DVD

O Último Tango

A história de amor entre os dois dançarinos mais famosos da história do tango. María Nieves Rego, de 81 anos, e Juan Carlos Copes, de 84, se conheceram quando tinham 14 e 17 anos, e eles dançaram juntos por quase meio século anos. Brigaram, mas o tango os uniu.

Crianças

ANIMAÇÃO

Irmão Urso

Jovem índio se vinga do urso que matou seu irmão. Mas ele magicamente se transforma em urso. Sob a nova pele, conhece ursinho órfão que o adota como irmão mais velho.

Telecine Fun, 9h25. Reprise, colorido, 95 min.