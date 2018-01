Filmes

Rua Cloverfield, 10

10 Cloverfield Lane. (Eua, 2016). Dir. de Dan Trachtenberg, com Mary Elizabeth Winstead, John Goodman.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Michelle sofre um acidente de carro e acorda no porão de um homem que alega ter salvo sua vida de um ataque químico que destruiu o planeta. Sem acreditar na história, ela tenta se libertar, mas as atitudes de Howard fazem com que ela se questione sobre o que ocorreu lá fora. O que parece ser uma certeza logo se transforma em dúvida, o que torna esse suspense em um produto acima da média. John Goodman, ótimo ator como de hábito, vive Howard que, inicialmente com atitudes paranoicas, logo deixa o espectador na dúvida: teria mesmo a Terra sido invadida por alienígenas? Seria a casa dele um refúgio de fato e não obra de um psicopata? A construção do suspense é o grande trunfo desse filme, espécie de continuação de Cloverfield, filme de J.J. Abrams, que vem se tornando o papa dos longas de ficção científica e de suspense.

Telecine Premium, 20h. Reprise, colorido, 120 min.

VEJA TAMBÉM

Sintonia de Amor

Sleepless in Seattle. (Eua, 1993). Dir. de Nora Ephron, com Meg Ryan, Tom Hanks

Homem viúvo não pensa em se casar novamente, mas seu filho de 8 anos acha que seu pai precisa namorar de novo. Assim, ele liga para um show de rádio para contar a história de seu pai, o que o torna popular.

TCM, 22h. Reprise, colorido, 105 min.

O Diabo Veste Prada

The Devil Wears Prada. (Eua, 2006). Dir. de David Frankel, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt.

Jovem consegue emprego em grande revista de moda, editada pela poderosa Miranda Priestly, mas sofre com as exigências, como as tarefas absurdas da chefe.

Fox, 18h05. Reprise, colorido, 115 min.

Veja programação da TV aberta

Veja programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

A Árvore da Vida

Com o estilo inconfundível de Terrence Malick, A Árvore da Vida acompanha o drama de um homem confuso ao tentar entender a verdadeira natureza do mundo. Difícil, mas emocionante.

SUSPENSE

O Hóspede

Um soldado é bem recebido pela família Peterson após se apresentar como amigo do filho deles, morto em guerra. No entanto, coisas estranhas começam a acontecer.

Telecine Play, 2014, 98 min.

COMÉDIA

A Mentira

A vida de uma pacata estudante muda da noite para o dia após ela espalhar boatos sobre sua própria história.

Google Play, 2011, 92 min.

Matheus Mans

DVD

Cinema por Scorsese

Com dois discos, documentário apresenta as memórias e as influências sofridas por Martin Scorsese em sua careira. Desde a Itália do movimento neorrealista até a brilhante década de 60, homenageando grandes mestres, de Rossellini a Fellini, de De Sica a Visconti.

Crianças

ANIMAÇÃO

Alvin e os Esquilos: Na Estrada

Os esquilos cantores Alvin, Simon e Theodore descobrem que o seu cuidador, Dave, vai pedir a namorada em casamento. Eles tentam impedir.

Telecine Pipoca, 14h. Reprise, colorido, 100 min.