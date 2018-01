Filmes

Prenda-me Se For Capaz

Catch Me If You Can. (Eua, 2002). Dir. de Steven Spielberg, com Leonardo Dicaprio, Tom Hanks, Christopher Walken.

Baseado em uma história real, conta os trambiques do simpático Frank Abagnale Jr. que, nos anos 1960, forjou documentos e conseguiu descontar cheques falsos em um total de US$ 2 milhões. DiCaprio cria com grande habilidade o papel do trambiqueiro que, com charme e fineza, consegue iludir as pessoas, a ponto de se passar por piloto da companhia aérea Pan Am sem ter nenhum conhecimento de pilotagem. Tom Hanks, que vive o agente do FBI Carl Hanratty, seu perseguidor implacável. Spielberg queria um ator que oferecesse credibilidade ao papel do policial. Seu interesse pelo projeto é claro: ele tem predileção por histórias com jovens que sofrem o abandono dos pais, uma espécie de revisão do que ele viu acontecer em sua própria família. O cuidado se estendeu pela trilha, a fotografia e a direção de arte, que recuperam o ambiente típico dos anos 1950.

Telecine Touch, 12h10. Reprise, colorido, 155 min.

Grandes Olhos

Big Eyes. (Eua, 2014). Dir. de Tim Burton, com Amy Adams, Christopher Waltz

A história real da pintora Margaret Keane, famosa pelos retratos de crianças com olhos grandes e assustadores. Ela teve que lutar contra o próprio marido no tribunal, que afirmava ser o verdadeiro autor de suas obras.

Telecine Pipoca, 8H25. Reprise, colorido, 115 min.

Cantando na Chuva

Singin’ In The Rain. (Eua, 1952). Dir. de Stanley Donen e Gene Kelly, com Kelly, Debbie Reynolds, Donald O’connor.

Clássico imbatível do cinema, comédia memorável sobre os problemas enfrentados pelos atores na passagem dos filmes mudos para os sonoros. Números inesquecíveis.

Tcm, 16h. Reprise, colorido, 110 min.

Streaming

DOCUMENTÁRIO

Fogo no Mar

Mostra a vida dos habitantes da ilha italiana de Lampedusa, um lugar tradicional da Europa e que começa a receber refugiados. Concorrente ao Oscar de Melhor Documentário.

Itunes, 2016, 108 min.

TERROR

Ouija: A Origem do Mal

Uma família compra um tabuleiro Ouija. A partir daí, a filha mais nova começa a ter um comportamento estranho e a ganhar poderes sobrenaturais. Dá medo.

Google Play, 2016, 98 min.

ANIMAÇÃO

O Corcunda de Notre Dame

Clássico da Disney, mostra a relação entre o corcunda Quasímodo e a cigana Esmeralda. Difícil não se emocionar.

Telecine Play, 1996, 87 min

Matheus Mans

DVD

No Tempo Das Diligências

Clássico do cinema, marcando o estilo civilizatório de John Ford. Aqui, a história se passa em uma diligência liderada por Ringo Kid (John Wayne) e preenchida por pessoas que não têm nada em comum e que são obrigadas a se unirem ao longo da viagem.

Crianças

DRAMA

Billy Elliot

A encantadora história do menino de 11 anos, filho de um mineiro do norte da Inglaterra, cuja vida muda para sempre quando, por acaso, deixa as aulas de boxe para se dedicar ao balé.

Tcm, 19h55. Reprise, colorido, 125 min.