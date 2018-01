Filmes

Longa Jornada Noite Adentro

Long Day’s Journey Into Night. (Eua, 1962). Dir. de Sidney Lumet, com Katharine Hepburn, Ralph Richardson.

Sidney Lumet (1924-2011) era, antes de tudo, um excelente contador de histórias – seus filmes agarram a atenção do espectador, seja pelo drama, seja pelo suspense. No início da carreira, nos anos 1950, ele se especializou em versões para o cinema ou TV de clássicos do teatro. E o espectador tem aqui o privilégio de assistir a um de seus melhores e mais intensos trabalhos. A começar por um elenco excepcional que conduz esta adaptação da peça de Eugene O’Neill. Trata-se da narrativa de um dia completo da família Tyrone, marcada por diversos problemas: uma mãe viciada em morfina, um pai frustrado com a carreira, um filho desequilibrado emocionalmente e o outro sofrendo de tuberculose. A dramaturgia, por si mesma, é poderosa e Lumet não esconde que se trata de um teatro filmado, o que aumenta o clima claustrofóbico. Imperdível.

Telecine Cult, 9h55. Reprise, P&B, 185 min.

VEJA TAMBÉM

O Sol É Para Todos

To Kill A Mockingbird. (Eua, 1962). Dir. de Robert Mulligan, com Gregory Peck.

Advogado tenta explicar para sua família e amigos os motivos que o levaram a defender um homem negro acusado de estupro. Gregory Peck era perfeito ao viver protagonistas de alma nobre.

Telecine Cult, 19h35. Reprise, P&B., 140 min.

O Aviador

The Aviator. (Eua, 2004). Dir. de Martin Scorsese, com Leonardo de Dicaprio, Cate Blanchett, Alec Baldwin.

Biografia de Howard Hughes, milionário excêntrico e ávido por emoções. Indicado a 11 Oscars, levou de atriz coadjuvante (Blanchett), edição, figurino, fotografia e direção de arte.

Warner, 17h47. Reprise, colorido, 170 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

SUSPENSE

Rua Cloverfield, 10

Mary Elizabeth Winstead sofre um acidente e acorda no porão de um desconhecido. Ele diz que o mundo sofreu um ataque químico e, por isso, ela não pode sair. A partir daí, começa uma incrível história de suspense e desconfiança.

COMÉDIA

Uma Loucura de Mulher

Mariana Ximenes é a esposa de Bruno García, candidato ao governo do Distrito Federal e que precisa lidar com vários problemas do mundo político.

Netflix, 2016, 100 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Anjos da Noite

Acompanha uma guerreira vampira na luta para acabar com uma antiga guerra. Diverte se assistir de cabeça aberta à novas ideias.

Google Play, 2016, 91 min.

Matheus Mans

DVD

As Aventuras de Robison Crusoé

Terça-feira, um extrovertido papagaio vive com seus amigos animais em uma pequena ilha. Mas, ele não consegue parar de sonhar em descobrir o mundo. Após uma violenta tempestade, Terça-feira e seus amigos encontram uma estranha criatura na praia: Robinson Crusoé.

Crianças

DRAMA

A Menina que Roubava Livros

Menina modifica a vida de quem a cerca, durante a guerra. Analfabeta, ela é incentivada a ler pelo pai adotivo e as palavras representam uma fuga.

Fox, 13h10. Reprise, colorido, 130 min.