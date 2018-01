Shakespeare Apaixonado

Shakespeare In Love. (Brasil, 1998). Dir. de John Madden, com Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow, Judi Dench.

Com base no roteiro de Tom Stoppard, o diretor Madden explica o autor por meio de sua obra e tece uma biografia imaginária de William Shakespeare tomando por referência suas mais célebres criações. É um roteiro muito engenhoso e merecedor do Oscar da categoria, que o filme também venceu. Conta a história de como o jovem Shakespeare, com muitas ideias e pouco dinheiro, encontra a musa inspiradora para a sua vida e para o seu trabalho. Apaixonado por ela, escreve um dos clássicos mais famosos da literatura inglesa. Além da trama, destaque para a graciosa interpretação de Gwyneth Paltrow e a presença sempre marcante de Dame Judi Dench. O filme foi vencedor de sete prêmios do Oscar, incluindo melhor filme, melhor atriz (infelizmente vencendo Fernanda Montenegro, por Central do Brasil), atriz coadjuvante e roteiro original.

TCM, 12h20. Reprise, colorido, 115 min.

VEJA TAMBÉM

Poderosa Afrodite

Mighty Afrodite. (EUA, 1995). Dir. e interpretação por Woody Allen, com Mira Sorvino

Em Nova York, um casal adota um menino e, com o tempo, o pai adotivo decide saber quem é a mãe biológica do seu filho. Ele descobre que ela é uma prostituta chamada Linda. Ótima comédia.

Paramount, 11h40. Reprise, colorido, 95 min.

Deadpool

(EUA, 2016). Dir. de Tim Miller, com Ryan Reynolds, Morena Baccarin.

Ex-militar e mercenário é diagnosticado com câncer, mas encontra possibilidade de cura em experiência científica. Recuperado, com poderes e um incomum senso de humor, ele busca vingança contra quem o destruiu.

Telecine Pipoca, 22h. Reprise, colorido, 120 min.

Streaming

DRAMA

O Melhor Pai do Mundo

Filme pouco conhecido de Robin Williams, conta a história de um pai que tenta alterar a história sobre a trágica morte de seu filho. Extremamente emocionante e delicado, é um dos melhores filmes recentes de Williams.

SUSPENSE

Lugares Escuros

Da autora de Garota Exemplar, Lugares Escuros mostra a vida de Libby Day, uma garota que tenta lidar com traumas passados. Ótima atuação de Charlize Theron.

Telecine Play, 2015, 113 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Quando Te Conheci

Em uma sociedade distópica, dois jovens enfrentam as leis ao se apaixonarem.

Netflix, 2015, 101 min.

Matheus Mans

DVD

Fervura Máxima

Em Hong Kong, Yuen, um inspetor de polícia que é normalmente conhecido como Tequila, fica transtornado quando seu parceiro morre em um tiroteio com gângster em uma casa de chá. O último filme do grande John Woo rodado em Hong Kong.

Crianças

FANTASIA

As Crônicas de Nárnia

Novo capítulo da franquia de sucesso. Edmund, Lucy Pevensie, Eustace, Rei Caspian e o rato Reepicheep encontram-se dentro de uma pintura e no navio O Peregrino da Alvorada.

Fox, 21h10. Reprise, colorido, 115 min.