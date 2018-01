Filmes

A Cor do Dinheiro

The Color Of Money. (Eua, 1986). Dir. de Martin Scorsese, com Paul Newman, Tom Cruise, Mary Elizabeth Mastrantonio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Paul Newman construiu uma carreira recheada de grandes interpretações, mas uma das mais inesquecíveis foi em A Cor do Dinheiro – rica em matizes, densidades e sutilezas. O curioso é que ele já havia interpretado antes o mesmo personagem. Foi em Desafio à Corrupção, dirigido por Robert Rossen, em 1961. Newman vivia Eddie Felson, um jogador de bilhar compulsivo, arrastado a um confronto decisivo – um perdedor. O tempo passou e, em A Cor do Dinheiro, Felson se transformou em um bem-sucedido vendedor de bebidas. Até surgir um garoto que joga de forma esplêndida (Tom Cruise). Felson vai se defrontar com o garoto para então descobrir que só voltando ao taco, à sua paixão, está em paz consigo mesmo. Esplendidamente filmado por Scorsese, o longa rendeu um Oscar merecido a Newman, o único de sua carreira, depois de várias indicações.

Telecine Cult, 16h35. Reprise, colorido, 130 min.

VEJA TAMBÉM

Táxi Teerã

Taxi. (Irã, 2015). Dir. de Jafar Panahi.

Falso documentário em que câmeras dentro de um táxi mostram a conversa do motorista com os passageiros. Entre os assuntos, humor e drama se misturam nas discussões sobre a política nacional, os costumes locais e, principalmente, a liberdade.

Telecine Cult, 9H15. Reprise, colorido, 95 min.

Depois de Horas

After Hours. (Eua, 1985). Dir. de Martin Scorsese, com Griffin Dunne, Rosana Arquette, Verna Bloom.

Outro ótimo filme de Scorsese. Para escapar da rotina, rapaz se dirige ao Soho de noite, onde conhece uma bela garota. A volta para a casa, porém, se torna uma tortura.

Tcm, 22h. Reprise, colorido, 100 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

SÉRIE

American Crime Story: O Povo vs. O. J. Simpson ​

Ex-jogador de futebol americano, O. J. Simpson é acusado de matar a ex-mulher e seu melhor amigo. Nesta série, vemos o desenrolar do longo processo contra o esportista na visão dos advogados. Imperdível.

DRAMA

O Jovem Messias

Acompanha a vida de Jesus ao 7 anos, quando ele ainda não sabe que é considerado um profeta. Mistura de suspense, drama e religião.

Telecine Play, 2016, 107 min.

INFANTIL

Meu Amigo, o Dragão

Emocionante releitura de um clássico da Disney, o filme mostra a amizade de um menino com um simpático dragão.

Google Play, 2016, 103 min.

Matheus Mans

DVD

Um Lugar ao Sol

Jovem ambicioso parte para a Califórnia para trabalhar na fábrica do tio. Seu primo avisa que muitas mulheres trabalham lá e uma regra deve ser respeitada: não é permitido se envolver com nenhuma. Mesmo assim, ele conhece uma e os dois começam a namorar.

Crianças

FANTASIA

O Grinch

Grinch pretende acabar com as comemorações de Natal. Assim, rouba tudo o que se relaciona com a festa, até que uma criança mostra a beleza do natal ao se tornar sua amiga.

Telecine Fun, 14h25. Reprise, colorido, 110 min.