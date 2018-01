Filmes

Um Dia de Fúria

Falling Down. (Eua, 1993). Dir. de Joel Schumacher, com Michael Douglas, Barbara Hershey, Robert Duvall.

Quando foi lançado em 1992, esse filme do diretor Joel Schumacher provocou acaloradas discussões por tratar com tons fortes a violência urbana. O motivo era o personagem vivido por Michael Douglas, um desempregado que, num dia de calor, poluição e congestionamento, perde o controle e acaba enlouquecendo, iniciando uma escalada de violência. Acaba perseguido por um policial que está em via de aposentar-se é seu último dia de trabalho. O problema é que, até receber a devida punição, o personagem de Douglas é construído de forma a atrair simpatia do público, o que justifica sua violência irracional. Tornou-se famosa, aliás, a cena em que o homem, com um taco de beisebol nas mãos, faz justiça por conta própria, ignorando leis e a ordem. Feita essa ressalva, trata-se de um filme em que qualquer um encontra algo para se identificar.

Tcm, 22h. Reprise, colorido, 115 min.

O Quatrilho

(Brasil, 1995). Dir. de Fábio Barreto, Com Glória Pires, Patricia Pilar.

Ângelo e Teresa se casam. Mas logo Teresa reclama da pouca atenção do marido. Até que chega ao povoado a prima de Teresa e o marido Massimo, que não consegue esconder a imediata atração que sente por Teresa.

Canal Brasil, 18h. Reprise, colorido, 92 Min.

O Clã

El Clan. (Argentina, 2015). Dir. de Pablo Trapero, com Guillermo Francella.

Baseado na história de uma das gangues mais conhecidas da Argentina, os Puccio, o filme narra sobre essa família que ficou conhecida na década de 1980 por sequestrar e matar várias pessoas.

Telecine Cult, 10h05. Reprise, colorido, 120 min.

Streaming

DRAMA

O Silêncio do Céu

Depois de ser estuprada em sua própria casa, uma mulher opta por não contar ao marido. Ele, por outro lado, também guarda segredos e traça um plano de vingança.

AÇÃO

Horas Decisivas

Um grupo de guardas costeiros sai em resgate de um navio que está naufragando. Boas atuações e, principalmente, bons efeitos especiais.

Telecine Play, 2016, 114 min.

COMÉDIA

O Shaolin do Sertão

Lutadores de vale-tudo resolvem criar uma competição de lutas no Ceará. Com isso, Aluiso Li vê a competição como uma oportunidade de realizar seus sonhos.

Google Play, 2016, 101 min

DVD

ALICE

Uma adaptação sombria e surreal do clássico romance de Lewis Carroll (Alice no País das Maravilhas), o filme checo combina técnicas de stop-motion e atores reais, o que resulta em uma nova e fascinante dimensão para uma das melhores fantasias já escritas.

Crianças

AVENTURA

Quarteto Fantástico

Brilhante cientista ganha bolsa numa unidade especial e, junto com outros parceiros, vai para um universo alternativo. Após um acidente, eles retornam com superpoderes.

Telecine Premium, 11h45. Reprise, colorido, 115 min.