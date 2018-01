Filmes

Máquina Mortífera

Lethal Weapon. (Eua, 1987). Dir. de Richard Donner, Com Mel Gibson, Danny Glover, Traci Wolfe.

Primeiro da série de quatro filmes que o diretor Richard Donner fez com a dupla Gibson/Glover. Uma tetralogia motivada pelo grande sucesso desse primeiro longa, especialmente pela química revelada entre os dois atores. Conta a história de Martin Riggs, policial sem escrúpulos, que gosta de se arriscar, e que é designado como parceiro de Roger Murtaugh, veterano que está se aposentando e só pensa em não assumir riscos nos seus últimos dias como policial. Ambos enfrentam traficante particularmente brutal. O contraste funciona e o filme tem muita ação – bem como o público gosta. O humor foi incrementado a partir do segundo da série, com a inclusão do personagem de Joe Pesci. E, como mostra de que não perdeu o fôlego, o melhor vilão apareceu na quarta parte da série: Jet Li. Ainda hoje continua como boa diversão.

Tcm, 19h50. Reprise, Colorido, 110 min.

Edifício Master

(Brasil, 2002). Dir. de Eduardo Coutinho.

Brilhante documentário que registra o cotidiano dos moradores do Edifício Master, em Copacabana (RJ), e apresenta um rico painel de histórias. O local serve de moradia aos entrevistados, que revelam dramas, solidões, desejos e vaidades.

Canal Brasil, 11h25. Reprise, colorido, 110 min.

Os Pássaros

The Birds. (Eua, 1963). Dir. de Alfred Hitchcock, Com Rod Taylor, Tippi Hedren.

Moça de San Francisco encontra o namorado em pequena cidade ao norte da Califórnia. Lá, é surpreendida por pássaros de todos os tipos que aparecem na cidade e começa a atacar as pessoas. Clássico.

Telecine Cult, 19h45. Reprise, colorido, 135 min.

Streaming

SÉRIE

Santa Clarita Diet

Drew Barrymore é uma corretora de imóveis que, inesperadamente, começa a ter desejos por carne humana fresca. Série original da Netflix com um humor bem peculiar.

AÇÃO

Sem Escalas

Liam Neeson é um agente federal que precisa descobrir quem está cometendo assassinatos em um avião. É, na verdade, uma espécie de Busca Implacável nos ares. Ou seja: divertido.

Telecine Play, 2014, 101 min.

AÇÃO

Batman vs. Superman

Os dois heróis da DC se enfrentam em uma batalha sangrenta, que ainda conta com a Mulher Maravilha. É o embrião da Liga da Justiça.

Hbo Go, 2016, 151 min

Matheus Mans

DVD

A GUERRA DO FOGO

Há 80 mil anos, tribo primitiva protege desesperadamente sua posse mais valiosa: o fogo. Depois de um ataque de uma tribo vizinha, o fogo é apagado. Com falta de conhecimento para acenderem sua própria chama, a tribo sai em busca de uma nova fonte de fogo.

Crianças

ANIMAÇÃO

Mogli, o Menino-Lobo 2

Mogli foge da aldeia em que vive para reencontrar seus antigos companheiros na selva. Mas o menino lobo irá enfrentar muitos perigos de volta à vida selvagem.

Telecine Fun, 13h05. Reprise, colorido, 90 min.